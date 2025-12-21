太保市社區成果展結合施政三周年盛大登場 將打造科技太保、智慧起跑永續城市樣貌

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】太保市公所今(21)日在水牛厝玉皇宮廣場前，盛大舉辦「114年社區成果展」暨施政三周年活動，現場湧入1000多位市民共同參與，共計19隊社區團體輪番帶來表演，熱鬧中展現社區蓬勃能量。鄭淑分市長指出，公所團隊秉持「科技太保·智慧起跑」的施政主軸，以永續、科技與宜居為核心，讓市政建設全面升級，成果逐一落實在市民的生活中。

鄭市長上任以來，公所積極爭取中央補助計畫，三年來共獲得中央補助達2億7869萬6000元，補助項目涵蓋生活圈、前瞻基礎建設、均衡城鄉、城鎮風貌等大型計畫，也包括公園修繕、圖書館耐震補強、鄉村地區整體規劃等民生建設工程，奠定太保城市升級的穩固基礎。

在基礎建設方面，太保市的道路、人行空間、公園綠地均大幅改善，從太保國中小通學步道優化、縣政特區人行空間提升，到麻魚寮聯絡道路、後潭里道路改善、新埤里集會所防水工程等多項工程陸續完工。太保里兒童公園與三角公園改造成共融友善公園，太保福濟宮後方道路整修與嘉義交流道特定區21號計畫道路完工，太保都市計畫區10M-6計畫道路也正持續施工中。多功能休閒中心室內裝修完工待縣政府核發使用許可，即可啟用；各里道路側溝清淤、圖書館耐震補強、前潭里活動中心新建、過溝里聯絡道路與太保里七星情人橋改善案亦同步推進，太保市公有市場也全面升級，包括監視器更新、數位轉型、電梯汰換、屋頂整修與鋪位拆除等工程，讓市民生活環境一年比一年更完善。

鄭市長指出，因應太保市人口增加及城市快速發展，公所啟動都市計畫通盤檢討，並向中央爭取經費辦理鄉村地區整體規劃，獲內政部核定補助550萬元，規劃內容包含長者照顧、防災設施、智慧農業、排水改善、觀光休閒與地方特色營造，為太保市未來十年的永續發展，奠定方向。

面對人口成長帶來的殯儀設施需求，太保市同步升級親寧堂與禮儀廳，親寧堂櫃位擴充工程已完工啟用，新增6329個單人櫃位與810座神主牌位；新建禮儀廳也已動土，預計於2026年6月完工，提供市民最溫暖的陪伴。

鄭市長重視永續綠地與休憩空間，太保里兩座公園全面改造，後潭鎮福宮前廣場遊戲區改善、麻寮里圳岸公園整建、南新里水牛公園災後更新設備等工程，讓孩子安心玩、家庭放心休閒，打造兼具安全與美感的公共綠地空間。

太保市是嘉義縣唯一人口正成長城市，市民年齡結構更是全縣最年輕。鄭市長以「友善育兒、完善長照、減輕負擔」為施政策略，持續發放生育津貼、教育補助、營養補助、喪葬慰問金，114年更新增市民團體意外險。長照方面，引進嘉基醫療體系、成立水牛厝銀髮健身俱樂部、6處老人食堂與33處長照站運作順暢，推動健康促進、長輩才藝秀及「最繪就是您」長輩繪畫徵件活動，繪畫徵件三年來參賽作品累計共934件，讓長者在地老化、健康樂活。

教育與親子服務同樣不斷擴充，鄭市長上任來共辦理76場多元閱讀與親子活動，吸引7400人次報名參與，另推動閱讀計畫、清寒學生獎助、幼兒閱讀、本土語推廣、嘉義台語季等，多管齊下投資太保的下一代。

公所辦理社區營造成果豐富，更深獲中央肯定！新埤社區榮獲衛福部114年度「金卓越社區選拔」優等，也通過113年紫絲帶社區認證。公所持續推動福利化社區小旗艦計畫，串連各社區間的能量，讓每一里都能共好共榮。

面對科學園區落腳太保帶來的龐大就業需求，公所成立「太保就業諮詢櫃台」，提供媒合、諮詢與徵才活動，協助青壯族群穩定就業，也鼓勵銀髮族重返職場。

商圈推廣方面成果亮眼，水牛太保商圈首次參加縣府評鑑即獲第三名，更首度串連六大商圈辦理環保公益市集，並推出「饗宴指南」整合消費地圖。公所推動「太保好事多」計畫，從商圈輔導、行銷轉型到遊程設計、店家提升行銷能量，結合ESG企業永續發展指標與中央經濟部資源，協助商家以AI強化商品與店家競爭力。

農業發展則朝向安全、永續與高值化邁進，公所響應國家農藥風險減半政策，邀請百大青農陪伴師帶領農民實作教學，提高產業競爭力，打造友善環境的永續農業模式。並呼應食農教育法，辦理食農教育體驗活動，引導孩子認同在地農業。

在城市清潔與防災韌性治理上，公所巡迴辦理各里清潔大作戰，18里定期消毒、環保志工每月清潔週啟動，颱風期間機動清運，丹娜斯颱風後更有396名志工投入災後市容整頓，展現太保市志工的團結力量。今年太保市首次發放每人3000元振興金，公所推出線上匯款申請，6天內申請人次突破1萬6000位，申請數量超過太保市四成人口，象徵太保市邁向智慧治理、數位市政的重大里程碑。

鄭淑分市長表示，三年來公所團隊與市民並肩同行，從城市建設、全齡福利、樂齡照顧、文教推展到青農培育、商圈活化、社區營造，每一項進步都是所有市民共同努力的成果！未來，太保市公所將以「科技太保·智慧起跑」為施政願景，持續打造太保市為世代宜居、環境永續、全齡友善的幸福城市。

圖：太保市公所今(21)日在水牛厝玉皇宮廣場前，盛大舉辦「114年社區成果展」暨施政三周年活動，現場湧入1000多位市民共同參與，共計19隊社區團體輪番帶來表演，熱鬧中展現社區蓬勃能量，鄭淑分市長分享3年來努力的成果與艱辛的歷程，獲得在場民眾的肯定。(記者吳瑞興攝）