太保市辦「拔蘿蔔、迎新春」食農體驗 黃榮利元旦拔蘿蔔與親子同樂

嘉義縣太保市公所迎接2026馬年好彩頭，特別舉辦「拔蘿蔔、迎新春」活動，親子體驗食農提升對在地農產與飲食文化的認識。（圖/太保市公所提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣太保市公所迎接2026馬年好彩頭，特別舉辦「拔蘿蔔、迎新春」親子活動。太保市農會現場展售有機「米保平安」禮盒，由鄭淑分市長、太保市農會黃靜玉總幹事攜手展示亮相；民進黨嘉義縣長參選人黃榮利也到場共襄盛舉，並發放2026年「彩虹馬小提燈」，祝福鄉親平安順利、好運一整年。活動吸引許多親子家庭熱情參與，現場洋溢新年歡樂氣氛。

2026年的第一天，太保市公所特別在元旦上午結合新埤里辦公處、新埤國小、新埤社區與太保市農會，在新埤里舉辦「拔蘿蔔、迎新春」親子活動，由新埤里徐錦昌里長提供在地蘿蔔田，邀請市民朋友一同走入田間，親手體驗拔蘿蔔的農村樂趣。

太保市公所鄭淑分市長與鄉親一起體驗拔蘿蔔的農村趣。（圖/太保市公所提供）

太保市農會也在現場展售「米保平安」有機米禮盒，內含台南20號白米、糙米、紫晶香糯，全新「米保平安」禮盒由鄭淑分市長、太保市農會黃靜玉總幹事，攜手展示亮相，民進黨嘉義縣長參選人黃榮利也到場共襄盛舉，與大小朋友一起體驗拔蘿蔔的樂趣，並發放2026年「彩虹馬小提燈」，祝福鄉親新年平安順利、好運一整年。

除田間體驗拔蘿蔔的農村樂趣外，新埤社區劉金枝理事長帶領社區志工準備蘿蔔湯及蘿蔔糕，免費提供民眾享用，讓大家在冬日中暖胃又暖心！公所又結合食農教育有獎徵答與抽獎，透過寓教於樂的方式，讓民眾在輕鬆互動中學習農業知識，提升對在地農產與飲食文化的認識，現場洋溢新年歡樂氣氛。

鄭淑分市長表示，公所團隊特別規劃免費拔蘿蔔體驗，讓大小朋友實際走進農田，認識蘿蔔的生長環境與栽培過程。許多孩子在家長陪同下，第一次彎下腰、親手將蘿蔔從土裡拔起，臉上充滿驚喜與成就感，更能體會農民耕作辛勞與土地得來不易的成果。新埤國小積極推動食農教育，食農教育不只是課本上的知識，更應該從生活中實際體驗。此次與新埤國小合作，透過拔蘿蔔活動，讓孩子了解食物「從產地到餐桌」的過程，培養珍惜食物、尊重農業與土地的觀念，也讓親子能在新年的第一天，共同留下美好的回憶。

鄭市長強調，新埤里保有珍貴的農村風貌與農業資源，公所團隊未來將持續結合地方特色，推動更多貼近生活的食農教育與社區活動，促進親子互動，並支持在地農業發展，讓太保成為宜居、宜學、宜生活的幸福城市。

黃榮利表示，新年第一天來到太保，和大小朋友一起「拔得頭彩」，不僅感受食農教育的意義，也希望透過親子活動，讓孩子更認識土地、珍惜農民的付出。黃榮利也向鄉親送上新年祝福，期盼嘉義在新的一年持續向前、越來越好。活動過程，不少民眾主動向黃榮利加油打氣，展現高度支持與人氣！隨著民進黨嘉義縣長初選進入倒數階段，黃榮利與團隊持續深入基層、傾聽民意，全力拚戰到底，為嘉義縣的未來打拚。