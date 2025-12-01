太保市邁向「科技太保」 首創災後振興金發放線上匯款申請 - https://www.watchmedia01.com

太保市公所自12月1日起至6日啟動災後振興金「線上匯款申請」，成為嘉義縣第一個開放振興金線上匯款的公所，象徵市政服務全面朝向「科技太保」願景邁進。（圖/太保市公所提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】嘉義縣太保市民代表會11/25日完成「災後振興金」預算三讀，太保市公所自12月1日起至12月6日，啟動災後振興金每人新台幣3000元「線上匯款申請」，成為嘉義縣第一個開放振興金線上匯款的公所，象徵市政服務全面朝向「科技太保」願景邁進。

太保市災後振興金已開始啟動作業，太保市公所為照顧不熟悉線上操作的民眾，同步提供「線上匯款協助服務」，今（1）日至6日、上午 9點至12點、下午1點至4點在公所一樓大廳，由專人一步步協助完成申請。公所：申請者請攜帶手機、身分證、印章、戶籍資料與存摺等文件；若為非農會帳戶，銀行將酌收30元手續費。提醒若為同戶代領，須準備委託人身分證及印章。

太保市長鄭淑分（中）親切的協助鄉親們辦理災後振興金申請。（圖/太保市公所提供）

鄭淑分市長表示，本次振興金發放對象為114年7月31日前設籍且11月30日前仍在籍的太保市民；以及114年7月31日前出生之新生兒，且出生登記設籍於太保市者。鄭市長說，公所首次推出線上匯款機制，讓市民能用手機、電腦完成申請，公所即於114 年12月31日前完成撥款。線上匯款申請流程簡單、操作容易，鼓勵市民踴躍使用。

鄭市長指出，太保市持續推動智慧化市政，從行政流程、民政服務到災後復原系統，都朝向數位化、系統化方向前進。此次推出「線上匯款」制度，是太保市實踐智慧治理的里程碑，也代表公所團隊以科技提升效率、以創新減輕市民負擔！

鄭市長提醒，太保市公所不會以簡訊或電子郵件主動發送，也不會要求民眾操作ATM、網銀，或提供帳號密碼。如遇可疑連結或陌生來電，務必提高警覺，避免受騙！如有申請疑問，可洽太保市公所05-3711106分機151、152、153、154、156、157、171，將有專人協助。

