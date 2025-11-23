太保市長輩才藝秀暨「最繪就是您」頒獎 銀髮創意生活圈再升級

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義縣太保市公所今（23）日上午於後潭藝文中心盛大舉辦「長輩才藝秀」及「最繪就是您」長輩繪畫徵件頒獎典禮。這是後潭藝文中心完工啟用後的第一場大型活動，由鄭淑分市長親自頒獎表揚得獎者，縣議員黃榮利、詹琬蓁、江佩曄、賴瓊如、市民代表葉千田、蔡聰敏、朱聰麟、周玉岸、太保市農會理事長莊榮欽、常務監事葉豊仁、總幹事黃靜玉等貴賓出席，活動吸引滿場的市民朋友到場觀賞，今日來自14個社區及團體、共375位長輩輪番登台展現歌唱、舞蹈等多元才藝，到場參加的長輩近500人，場面熱絡。

圖/太保市公所「長輩才藝秀」暨「最繪就是您」活動，太保市長鄭淑分、縣議員黃榮利、詹琬蓁、江佩曄等貴賓與表演者合影。記者黃信峯攝

太保市長鄭淑分指出，公所舉辦長輩才藝秀，今年已邁入第三年，累計參與演出的長輩突破千人，成為太保市年度最具特色的銀髮活動之一！而同步舉行的「最繪就是您」長輩繪畫徵件，今年共有380件作品投稿參加，件數創歷史新高！今年繪畫徵件以「回憶」為主題，作品表現多元，從生活風景、人生記憶到對家鄉的情感，每一件作品都展現長輩細膩的觀察力與對生活的熱愛。

圖/太保市長鄭淑分(左4)頒獎表揚第一名得獎者、縣議員黃榮利(左3)、賴瓊如(右4)等合影。記者黃信峯翻攝

鄭淑分市長表示，太保市是嘉義縣年齡比最年輕的城市，但公所團隊始終重視各年齡層的需求，特別是如何讓年輕家庭無後顧之憂，讓長輩能在熟悉的環境中安心生活。為此，公所在長照政策上持續加速推動，目前太保市社區長照據點涵蓋率已達九成以上，長照據點的數量及品質，在嘉義縣名列前段班。今年11月上旬，在中央政策支持、嘉義縣衛生局輔導，以及各級民意代表的協助下，太保市正式成立第一座銀髮健身俱樂部。以「運動、社交、安全」為核心，透過專業課程與友善環境，讓長輩能持續鍛鍊身體、增加互動，進一步達到在地安老的目標。

圖/太保市長鄭淑分與一起參加才藝秀的長輩開心互動。記者黃信峯翻攝

縣議員黃榮利表示，今天非常高興能夠來到後潭藝文中心，參加我們太保市「長輩才藝秀」以及「最繪就是您」長輩繪畫徵件頒獎典禮。這是後潭藝文中心完工啟用後的第一場大型活動，意義非凡。今天的活動特別以長輩為主角，展現他們的才華與創意。無論是歌唱、舞蹈，還是繪畫作品，都讓我們看見長輩們豐富的人生智慧與藝術涵養。

圖/嘉義縣議員黃榮利表示，後潭藝文中心是時任市長興建，更是完工啟用後的第一場大型活動，今天前來參加非常開心。記者黃信峯攝

鄭淑分市長強調，透過才藝展演、繪畫徵件、社區活動等多元參與機會，公所希望讓長輩保持活躍、建立自信，讓銀髮生活不只是被照顧，而是能夠「學習、展現、被看見」。

圖/太保市長鄭淑分與指導老師和長輩們合影。記者黃信峯翻攝

鄭淑分市長特別感謝各社區團體、志工伙伴的協助，讓長輩們有機會站上舞台、分享多年累積的生活智慧。更感謝今日提供義剪與能量紓壓的公益團體，免費服務長輩與志工。未來公所將持續與上級單位及地方社區合作，一步步打造更完整的高齡友善環境，讓太保成為適合全年齡層安心生活的宜居城市。

