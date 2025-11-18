太保市預算案喬不攏市代會主席竟髒話幹噍市長 市長不忍受辱憤而提告

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣太保市自本屆市長選舉後，因派系介入造成所會嚴重不合，公所依法所編列的預算，不是拒審就是擱置，或者是大删特删，連0728颱風造成的災後重建整修補助等經費都不予全數通過，還有民眾期待的3000元災後振興金至今也被卡關。昨（17）日太保市代表會開議結束，太保市長鄭淑分與主席葉俊男等多位代表在樓下進行協商，雙方為該發3000元、5000元無共識，主席葉俊男竟爆粗口，飆罵市長鄭淑分「洪幹隨郎」、「幹你娘機掰」等髒話，令在場人士備感驚訝。鄭淑分不忍公然受辱，經與律師研究後，今（18）日上午在近30位女性市民陪伴下，到水上分局提告葉俊男公然侮辱。在場多位女性表示，身為代表會主席卻在代表會公然飆罵髒話幹噍女性市長，不僅侮辱市長也對所有女性不尊重，令人感到不齒。葉俊男今天受訪時也坦承自己當下有爆粗口，幹噍「洪幹隨郎」、「幹你娘機掰」四字經、五字經，但表示不是在罵特定人。

廣告 廣告

0728颱風造成太保市許多災情，太保市長鄭淑分體恤民眾，擬發放災後振興金每人3000元，但追加預算案送到代表會卻被否決，上星期代表會開定期會，公所再度提送振興金預算到代表會審議，一樣被6比5否決。 昨總質詢結束後，鄭淑分市長到代表會秘書室與葉俊男主席及官汝濃、林淑勉、許秀燕、龔宗勇等代表進行協調，葉俊男主張應發5000元，鄭淑分向葉俊男說明公所財政現況，指市庫沒有增加財源收入，就發放5000元，未來恐面臨舉債。

鄭淑分指出，目前最多只能發3000元，或者先發3000元，明年視財務狀況再加發2000元，並希望能繼續徵收「建築工地臨時稅」，以增加公所財源，同時一併爭取「各里災後復原經費」通過，葉俊男未接受，雙方無共識，協調破局，葉俊男臨走前竟破口大罵「洪幹隨郎」、「幹你娘機掰」四字經、五字經，不僅讓鄭淑分嚇了一跳，連在場代表也驚訝連連。

事後市長鄭淑分認為無法接受這樣的侮辱，經與律師研究後決定對葉俊男主席提告。今天上午在近30位女性鄉親聲援下，鄭淑分到水上分局製作筆錄，告葉俊男公然侮辱。鄭淑分認為，對話過程沒有其他人插話，主席明顯針對她，因葉俊男不是第一次爆粗口，她時任公所祕書參加宮廟平安宴，就曾被葉俊男當眾大罵五字經，當時市長黃榮利提告，葉俊男因此被依公然侮辱罪判處拘役10日。

鄭淑分呼籲尊重女性，杜絕性別暴力，女性不該是地位低下、任人喊罵的對象，更提到有媒體報導，葉俊男甚至曾因高爾夫球賽事糾紛發生聚眾毀損民宅，遭偵辦傷害、妨礙秩序、毀損等罪嫌，這次葉俊男又爆粗口讓她很害怕，很怕被針對，但仍會堅守立場，守住市庫合理開支，保護市民權益。

鄭淑分也當場向警方尋求協助，希望近期能針對住家加強巡邏，警方已依法受理案件，將進行偵辦。

圖：太保市長鄭淑分無法忍受昨天被代表會主席葉俊男公然飆罵4字經、五字經，今天在近30名女性鄉親陪同下前往水上分局正式提告公然侮辱。（記者吳瑞興攝）