太保市3000元振興金首推線上匯款 12月底前就可入帳

為方便民眾申請線上匯款，太保市公所12月1日至6日在公所提供「線上匯款協助服務」。(太保市公所提供 ／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣太保市即將發放每人3000元災後振興金，為方便民眾領取，太保市除讓民眾親領現金外，也開放線上匯款申請，成嘉義縣第1個開放振興金線上匯款的公所，市民用手機、電腦就能完成申請，今年12月31日前就會完成撥款入帳，而申請線上轉帳市民將是第一批領到3000元的民眾。

太保市長鄭淑分表示，本次振興金發放對象為114年7月31日前設籍，且11月30日前仍在籍的太保市民；以及114年7月31日前出生之新生兒，且出生登記設籍於太保市者，此次推出「線上匯款」制度，是太保市實踐智慧治理的里程碑，也代表公所團隊以科技提升效率、以創新減輕市民負擔！

目前太保市公所規畫災後振興金領取方式有3種，一是線上申請與轉帳，二是115年1月31日、2月1日、2月7日、2月8日到各里發放，三是2月9日至2月11日在公所受理現金領取，讓民眾依自身需求，在時限內選擇最便利的領取方式。

為照顧不熟悉線上操作的民眾，公所同步提供「線上匯款協助服務」，12月1日至6日、上午9點至12點、下午1點至4點，公所一樓大廳將安排專人在場，可一步步協助民眾完成申請，並請申請者攜帶手機、身分證、印章、戶籍資料與存摺等文件；若為非農會帳戶，銀行將酌收30元手續費，至於同戶代領，須準備委託人身分證及印章。

