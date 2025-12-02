太保所會惡鬥 連動嘉縣長選戰

嘉義縣太保市長鄭淑分（中）是賴系縣議員黃榮利（左）的子弟兵，民進黨嘉義縣長初選結果勢必將影響明年市長選舉。（本報資料照片）

嘉義縣太保市因本屆市長選舉2陣營廝殺慘烈，結下難以化解的恩怨延燒至今，導致太保市公所與市民代表會關係持續緊張，對立態勢鮮明，連與民眾切身相關的普發3000元振興金大利多，也成政治操作工具。由於多數民眾已厭倦政治凌駕一切，所、會不合恐讓雙方兩敗俱傷，也成為影響明年太保市長選情的一大關鍵。

太保市長鄭淑分上任以來，因11名太保市民代表中，挺公所派5人、反對派6人，在票數處於劣勢之下，市公所預算屢屢遭代表會杯葛，雙方一再互槓、攻防，幾近水火不容，還衍生出同選區代表互罷的罷免案投票，寫下台灣政治史上罕見的一頁。

外界普遍解讀，反對派代表如此強力監督太保市公所，除彰顯民代把關職責之外，多半跟市長選舉脫不了關係，欲藉此讓鄭淑分難以伸展拳腳，進而弱化公所施政力道。不過，鄭淑分也並非只能處於挨打的份，背後也有賴系人馬力挺，雖然在代表會中席次少1席，坊間民意支持度卻逆勢而上，也成為她力抗代表會的底氣。

太保市除所、會對立將牽動明年市長選舉外，更被視為縣長之戰的「關鍵選區」，主要原因之一即民進黨正在舉行嘉義縣長民調初選，而太保市為賴系縣議員黃榮利大本營，鄭淑分又是黃的子弟兵，一手牽成出道，如果黃榮利在初選勝出成為縣長提名人，預料反鄭勢力將被快速削弱。

反之，若是英系立委蔡易餘在初選勝出獲民進黨提名，黨中央必定自提市長人選，屆時大兵重壓太保市，勢將重演3年前激烈對決局勢，屆時鄭淑分能否憑藉現任優勢再次勝出，將是未知數。