太保振興金 啟動現金發放

嘉義縣太保市振興金共有三萬九千三百一十七位市民符合資領取格，每位可領取新臺幣三千元。太保市公所已於去年十二月三十一日完成匯款作業。公所團隊於今年一月三十一日正式啟動「太保市振興金」現金發放作業，將連續兩個週末深入各里辦理發放，期盼透過實質協助，照顧市民生活、促進地方經濟活絡。

鄭淑分市長表示，振興金政策是在審慎評估市政財政狀況後所推動的重要措施，公所團隊秉持「兼顧建設、照顧市民、穩健理財」的原則，在維持財政紀律與永續發展的前提下，將資源回饋給市民，讓市民朋友能實際感受到市政努力的成果，也展現太保市團結向前的力量。

鄭市長說明，未能於各里表定發放時程領取振興金的市民，可於今年二月九日至二月十一日，每日上午九時至下午四時，至太保市公所辦理領取，請市民多加留意相關時程與規定。鄭市長特別感謝各里里長、志工及公所同仁的辛勞付出，從發放前的分流規劃、清點作業到現場秩序維護，皆展現高度專業與合作精神；同時也感謝市民的體諒與耐心配合，讓整體發放流程順利圓滿。