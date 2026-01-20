太保新舊埤保安宮攜手麗嚴教福協會 歲末寒冬傳遞溫暖

（記者黃信峯／嘉義報導）寒冬送暖，嘉義縣太保市新舊埤保安宮主任委員蘇己祥於（19）日帶領委員監事與麗嚴教育福利服務協會侯順嚴理事長等，攜手辦理冬令慈善送暖活動，太保市長鄭淑分、縣議員詹琬蓁等出席、捐贈50份慰問金及物資幫助太保國小、新埤國小，關懷地方鄉里、嘉惠弱勢家庭、獎助鼓勵地方學童度過一個溫馨的農曆新年。

圖/太保市新舊埤保安宮攜手麗嚴教福協會，冬令慈善送暖活動，主委蘇己祥(左4)、太保市長鄭淑分(右4)、詹琬蓁議員(右3)等到場共襄盛舉。記者黃信峯翻攝

太保市長鄭淑分表示，每一份關懷，都是社會中最溫暖、最正向的良善力量。她特別感謝保安宮管委會主委蘇己祥率領團隊，長期秉持保生大帝醫者仁心、關懷弱勢的精神，並肯定麗嚴協會發揮教育大愛，以實際行動投入社會公益，展現無私付出與行動力。鄭市長強調，因為有這樣的團體與夥伴全力以赴，太保市更加溫暖，衷心感謝「太保市有你們，真好」。

圖/太保市新舊埤保安宮主委蘇己祥帶領委員，出發前特地向保生大帝稟報，祈求保生大帝為捐贈善心人及地方孩子們賜福。記者黃信峯翻攝

保安宮主委蘇己祥表示，希望藉此拋磚引玉，讓社會善心人士一起關懷弱勢者。今年保安宮及麗嚴教育福利服務協會，針對太保國小、新埤國小共發放50份慰問金及物資，蘇主委也感謝各方善心人士熱心捐贈，共襄盛舉，一同弘揚保生大帝慈悲心，關懷地方鄉里、嘉惠弱勢家庭、獎助鼓勵地方學童。

圖/麗嚴教育福利服務協會致贈慰問金及物資由校方代為接受。記者黃信峯翻攝

受惠學生對保安宮及麗嚴教育福利服務協會的善行義舉表達由衷感恩，並感謝太保市長鄭淑分、詹琬蓁議員等貴賓親自到場關懷，讓學生們深刻感受到社會的溫暖與支持。