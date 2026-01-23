太保草莓季甜蜜登場 公所、農會擕手串聯採摘地圖與吸睛專屬提盒 - https://www.watchmedia01.com

嘉義縣太保市公所鄭淑分市長與太保市農會黃靜玉總幹事攜手串聯、行銷轄內7家優質草莓園。（圖/太保市公所提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義縣太保市草莓進入盛產，市公所與市農會為輔導並提昇農民收益，攜手串聯轄內7家優質草莓園，除製作兼具實用性與可愛設計的「草莓採摘地圖」外，並推出設計精美大方，不論是自用或送禮都相當合適的「太保草莓季專屬提盒」，讓在地草莓不只好吃，更具質感與故事性，提升整體農產附加價值。

隨著草莓進入盛產期，太保市已處處瀰漫著酸酸甜甜的幸福滋味。太保市公所為提昇農民收益、推廣在地農業、活絡觀光人潮，今年特別攜手太保市農會及轄內7間優質草莓園，推出兼具實用性與可愛設計的「草莓採摘地圖」，邀請民眾輕鬆按圖索驥，走進田園、體驗親手採草莓的樂趣。

太保市鄭淑分市長表示，今年太保市公所首度舉辦草莓季，不僅是農產行銷，更是結合農業、觀光與家庭生活的趣味活動。公所團隊長期支持在地農民，近年更透過多元行銷活動，讓太保市的優質農產被更多人看見。此次透過「草莓採摘地圖」，整合7大園區特色與資訊，讓遊客能更便利規劃行程，也讓親子有機會親近土地、認識農業，創造美好又有意義的假日回憶。

鄭淑分市長指出，公所和農會也趁著草莓季特別推出「太保草莓季專屬提盒」，設計精美大方，不論是自用或送禮都相當合適，讓在地草莓不只好吃，更具質感與故事性，提升整體農產附加價值。活動期間，太保市7大草莓園區也同步推出「太保市民憑證」專屬優惠，鼓勵市民朋友用行動支持在地農業。

鄭市長表示，草莓季期間各園區將依產況開放採摘，相關資訊已彙整於草莓採摘地圖，歡迎民眾多加利用。無論是親子同遊、情侶約會，或揪好友一起放風，週末就來太保，感受滿滿草莓香與笑聲，一起「莓」好一下！

太保市農會總幹事黃靜玉說，太保草莓由農友細心栽培，品質穩定、風味香甜，深受消費者喜愛。農會長期輔導農民提升栽培技術與包裝行銷，這次與太保市公所合作草莓季活動與專屬提盒，不僅增加農民收益，也讓消費者能安心選購、直接支持產地，是一項兼顧農業與觀光的雙贏成果。

