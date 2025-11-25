太像了！子瑜媽媽「高顏值青春照」掀暴動 粉絲看傻：以為是子瑜本人

記者林汝珊／台北報導

子瑜媽媽笑說有種「嫁女兒」的感覺。（圖／翻攝自黃燕玲X）

韓國女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站昨（23）日晚間圓滿落幕，2日共吸引11萬人到場朝聖。這也是子瑜出道10年後，首次回到家鄉開唱意義非凡。演唱會現場，子瑜的母親黃燕玲也現身力挺女兒，近日網友更挖出她年輕時的照片，母女倆的高顏值引發熱議。

子瑜媽媽年輕時期照片被挖出。（圖／翻攝自微博）

子瑜媽媽黃燕玲年輕時期美照曝光，比對照片後發現，子瑜與母親不僅濃眉大眼、挺鼻、櫻桃小嘴極為神似，就連對鏡微笑的神情也幾乎如出一轍，讓粉絲直呼「基因真的太強大」、「母女都氣質出眾」、「差點要認不出誰是誰了」，感嘆子瑜完全遺傳媽媽的超高顏值。

廣告 廣告

此外，演唱會後子瑜媽媽也感性分享，TWICE首度來高雄演出，和現場滿滿的粉絲一起揮應援棒、一起尖叫、一起歡笑，是一種很特別的體驗。全場熱烈的氛圍讓她有如「嫁女兒般的感動與緊張」，更形容這兩天的經歷是「很珍貴、很溫暖的回憶」。

子瑜媽媽演唱會跳舞應援。（圖／讀者提供）

更多三立新聞網報導

捲不倫傳聞！簡廷芮爆曖昧王品澔「神隱14天曝近況」合體尪露燦笑

空靈系女神8小時狂扭！「痛到吊點滴」抱頭痛哭 蒼井優辛酸全說了

黃子佼喊「全數和解」被打臉！疑被害人指控「內幕曝光」：害了多少人

才被金秀賢牽連！「新戲全泡湯」女星震撼宣布好消息「真實近況全吐」

