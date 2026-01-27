太像！ 2飼主同天走失心愛柴犬 老翁「接錯毛孩」回家

嘉義市 / 綜合報導

嘉義市日前發生一起，讓人啼笑皆非的烏龍事件，有飼主認錯毛小孩，原來一名游姓男子，他的愛犬走失了，結果騎機車出門尋找時，看到一隻很像的狗，就把牠載回家了，後來在臉書社團，發現自己愛犬被PO出來，在找主人，加上警方找上門，才發現自己認錯狗。

嘉義一名陳先生，上個月28日晚上，帶著愛犬出門散步晃晃，回家的時候讓牠在門口玩一會，結果沒想到才幾分鐘沒注意，愛犬就被另一名男子騎機車載走了，只見狗狗也沒有反抗，就在機車踏板被人載走，後來才發現，原來這名騎士游先生，也是愛犬走失，騎車出門找狗，結果認錯了，飼主陳先生說：「他們的狗被人家PO上網，他們的狗也是跑到別人家去，找了2-3個小時才找到，狗狗看到我們很高興。」

陳先生抱著愛犬，說到這起烏龍事件，實在無奈又好笑，原來游姓男子，當天心急如焚，騎車到處找走失愛犬，結果一時間認錯，載走陳姓男子的狗，直到在網路社團看見PO文，有人在幫走失狗狗找主人，才驚覺自己抱錯狗了。陳先生的狗，和游先生的狗，雖然毛色相同有點像，但仔細看還是長得不一樣，游先生的柴犬看起來體型比較小，飼主陳先生說：「有點像啦，但是還是有差別啦。」

嘉義市警局第二分局興安派出所所長陳軒竣說：「經警方聯繫車主，才知道車主誤以為是自己近期走失的愛犬，經雙方確認後，順利為柴犬找回真正的主人。」還好狗狗，最後都順利回到，自己主人身邊，警方也提醒，飼主帶毛小孩出門時，務必繫好牽繩並留意動態，避免上演走失驚魂。

