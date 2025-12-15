太入戲！8點檔男星遭民眾痛罵、爆粗口 收大量威脅性私訊要他去死

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視8點檔《好運來》劇情高潮迭起、話題不斷，劇中反派角色更是引發觀眾強烈情緒反應。日前官方節目《娛樂超skr》直擊拍攝幕後，專訪在劇中飾演大反派的曾子益時坦言，因角色設定過於寫實、壞到入骨，不只讓觀眾恨得牙癢癢，甚至連戲外生活都受到不小影響，直呼：「演壞人真的比以前更辛苦。」

曾子益《好運來》成十惡不赦的反派，讓觀眾氣得牙癢癢。（圖／民視提供）

曾子益表示，近期拍攝外景時曾遇到讓人哭笑不得，卻又相當震撼的經驗。某次在戶外拍戲，竟被當地民眾當場大聲辱罵，甚至直接被趕離現場。曾子益回憶，對方情緒激動地對他喊出粗口，還把劇中情節搬到現實生活質問：「為什麼不聽媽媽的話。」讓他深刻感受到觀眾對角色的強烈投射。

《好運來》曾子益拍外景時遭民眾當場辱罵，戲裡戲外都承受壓力。（圖／民視提供）

隨著劇情推進，部分觀眾的情緒也變得更加激烈。曾子益透露，近來在社群平台收到大量私訊，其中不乏帶有強烈情緒甚至威脅意味的留言，內容直言要他去死，甚至揚言傷害他本人。對此，他無奈表示，這次收到的私訊數量比以往更多，因為角色真的比較壞，也讓他承受前所未有的壓力。

儘管如此，曾子益仍展現專業演員的高度自覺與成熟心態。他坦言，從另一個角度來看，這樣的反應某種程度也是一種成就感，代表自己的表演成功讓觀眾產生情緒連結。不過他也不忘向觀眾溫柔呼籲，希望大家能理性看戲、不要過度入戲，更表示，戲劇中若沒有反派，就無法襯托出好人的存在，反派角色本身也是一種犧牲，是為了讓故事更完整，讓觀眾看到更多正向價值。





