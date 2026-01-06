太冷了! 北車B1高鐵西出口 大片瓷磚"膨共"爆裂

生活中心／綜合報導

強烈大陸冷氣團南下，整個台灣變成凍番薯，台北車站的地面磁磚先受不了，從南三門下手扶梯，B1高鐵西出口前，大片瓷磚隆起爆裂。專家說，懷疑是因為當初北車在鋪磚時，採用的是水泥大面積塗抹，然後放上磁磚的工法，空氣因此跑了進去，又遇上天氣太冷，熱漲冷縮，才會造成這個狀況。

大片瓷磚隆起，就像是有雙看不見的手，在用力擠壓。地板、磁磚間的縫隙，大到能夠直立塞進十元硬幣，最高峰處，整片磁磚被頂了起來，目測至少10公分高！

民眾：「剛剛猜測的話，感覺比較像應該是熱脹冷縮，今（6）天溫度雖然比較低，但體感感覺比昨天（7）還要再冷滿多。」

民眾：「這好像有點危險吧，而且在這麼多出入的地方，外面下雨的時候有一點冷，可是也不至於說，冷到會發生這種情況。」

地板、磁磚間的縫隙，大到能夠直立塞進十元硬幣（圖／民視新聞）

前一天原本只裂了，靠近地下街的這一大塊。沒想到周二，強烈大陸冷氣團才剛來，就像會傳染，好幾片磁磚，接著爆。台鐵人員趕緊出動，拉封鎖線，禁止民眾靠近。

聲源：其他磁磚業者：「臺北車站那是大面積的，所以他們那時候貼，可能就是整個都是水泥就抹平了，然後就一塊一塊這樣貼上去，他沒有再把磁磚的背面，然後再抹那個連鎖劑再放上去，因為久的話，就會有的地方沒有吃到水，他就會比較容易膨拱。」

專家說，現在貼磚工法比較細緻，以往只用水泥當黏著劑，空間空隙，空氣跑入，時間一久，遇上地震，或熱漲冷縮，就可能產生爆裂。

最高峰處，整片磁磚被頂了起來，目測至少10公分高（圖／民視新聞）

聲源：中央氣象署預報員賴欣國：「因為台北市的低溫的話，目前來說大概就是，差不多1213度左右，那晚上的話就是，溫度會越來越低的趨勢，禮拜六之前就是10號之前的話，各地的溫度都還是比較偏低。」

磁磚爆裂地點，就在高鐵西出口前方，南三門手扶梯一下來，就會遇到。人來人往，不少旅客更是邊走邊當低頭族，一不小心，可能就會被絆倒。只是接下來氣溫只會再更低，民眾走過路過，得特別留意腳步。

