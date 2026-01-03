太冷了！強烈冷氣團發威、南橫公路東段「路面結冰」預警性封閉

記者林盈君／台東報導

強烈冷氣團發威，今（3日）上午，南橫公路東段台20臨105線37K+300、37K+400及40K(埡口至向陽)，發生路面結冰情形，為避免因路面結冰，導致車輛打滑或其他交通意外發生，關山工務段已於3日上午7時，預警性封閉台20臨105線37K至44K (埡口至向陽)路段，以維護用路人行車安全。

強烈冷氣團發威，南橫公路東段路面結冰，今天上午預警性封閉。（圖／翻攝畫面）

關山工務段指出，待之後天候狀況及巡查道路安全後再開放通行，目前現場交維已擺設，東端開放台20線149K~203K (初來至利稻)，西端開放台20臨105線0K~37K (梅山口至埡口)，保全於台20臨105線37K (埡口)進行管制禁止通行。

對此，關山工務段也提醒，有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

