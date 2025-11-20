太冷害命？73歲翁「短袖」清晨出門 超商外休息突癱軟「送醫不治」

台中豐原區一名73歲老翁今日清晨坐在超商門口休息時，突然在座位上癱軟，經緊急送醫仍宣告不治。示意圖，廖瑞祥攝



台中市豐原區今日（11/20）清晨發生一起憾事，73歲游姓老翁上午6時19分僅穿短袖就自家中外出，獨自前往住家附近一處超商，並在店外的戶外座位區坐下休息，不料店員卻發現老翁面色蒼白，過一陣子突然癱軟在座位上，嚇得立刻撥打119求救。

今日清晨受東北季風影響，清晨西半部低溫僅15、16度，游姓老翁出門時卻僅穿著短袖，店員注意到老翁面色蒼白、狀態異常，於是持續觀察老翁狀況。沒想到過一陣子老翁突然在座位上癱軟，疑似失去生命跡象，嚇得店員趕緊撥打119求救。

廣告 廣告

台中市消防局接獲通報後，馬上派遣豐南分隊前往施救，不過救護人員抵達時，游姓老翁已失去呼吸心跳，經現場緊急處置後，立刻送往豐原醫院搶救，不過最終仍宣告不治。

轄區豐原分局指出，現場未發現打鬥或可疑跡象，老翁獨自外出後也沒有外傷跡象，初步排除外力介入，至於是否因突發疾病或其他因素導致猝死，仍待後續調查釐清。目前警方已通知家屬到場，並報請台中地檢署安排相驗，以進一步確認死因。

警方也提醒民眾，長者在寒流或氣溫劇烈變化時，外出應注意保暖，若有慢性病史，應避免單獨外出，以降低意外風險。

更多太報報導

玉山迎初雪！今中午飄雪30分鐘 遊客驚喜大喊太幸運

回溫了！今晨最低溫12.8度 白天起逐漸變暖、週末上看30度

39歲鍾瑶爆新戀情！昔遭吳慷仁狠甩 甜牽對象是2年前的他