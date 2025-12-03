太冷血！5歲童腦出血、全身傷「癱軟廁所」 寄養父竟拖數小時不送醫

新竹一名領有寄養家庭許可證的男子，受託照顧寄養的兒童時，疑似長期對其施暴，甚至在男童頭部遭到重創時放任不管。示意圖，取自Pixabay



新竹縣一名曾就讀神學院、從事半導體產業的徐姓男子，領有寄養家庭許可證，卻於受託照顧一名年僅5歲的孩童時，疑似長期對孩童施暴，甚至在林童頭部因不明原因受到嚴重撞擊、癱軟倒地時，任由林童躺在冰冷的廁所地板，數小時後才將其送醫。院方救治時發現林童顱內嚴重出血，且身上有疑似長期受虐的情形，馬上向警方通報，新竹地院審理後，依成年人故意對兒童傷害罪，判處徐男1年有期徒刑。

根據判決書指出，徐男在2022年經新竹縣政府、新竹市政府審查符合寄養家庭資格，且領有竹縣府寄養家庭許可證，並於同年5月受台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所委託，收養並照顧當時5歲的林童。不過徐男卻於2023年年初，多次以不詳方式傷害林童，同年2月1日下午5時許，徐男和林童單獨在家時，林童頭部又因不明原因遭到重創，但徐男明知林童已呈現神智不清狀態，仍僅給予林童冰敷之簡易處理，並將林童安置在住處4樓廁所地板上，直到當日晚間9時許，才和妻子將男童送醫。

醫生在救治時，發現林童不但顱內嚴重出血，顳骨還出現線性骨折，意識指數僅6分，須插管手術治療，高度懷疑是外力造成腦傷，且後遺症嚴重，需長期觀察、服用抗痙攣藥物及復健；兒童重症加護科及兒童影像診斷科主治醫師診斷時，也發現林童肋骨有陳舊性骨折，手指、手背及右胸下方等處也有多處疑似「攥捏」留下的圓形瘀點瘀痕，認為這些傷勢需透過重物壓迫、擊打硬物或外力捏壓等方式才會造成，懷疑林童遭到虐待，馬上進行通報。

徐男到案後，矢口否認對林童有傷害或妨害發育犯行，同時辯稱案發當天林童在住家四樓廁所裡跌倒、額頭撞了一個包，當下他想牽對方下樓冰敷，走沒幾步兩人就一起摔倒在樓梯上，加上他因手不舒服、不敢帶林童下到三樓，所以才把林童帶到四樓廁所休息，並拿四樓冷凍櫃的冷凍食品幫林童冰敷，由於之後和他講話漸漸沒有得到回應，認為須先觀察是否有腦震盪情形，才不敢隨便移動。至於身上其他傷勢，則是因為林童本身好動，且林童來自家時身上就已帶傷。

不過法官審理後，認定林童跌落樓梯高度有限，難以造成如此嚴重顱內出血，且林童頭部撞擊跌倒後，徐男知道對方出現神智不清、身體癱軟等顯著危險狀態，卻未及時送醫，而是打電話給正在上班的妻子，延誤送醫時間，加上徐男聲稱手部受傷，卻仍能「攥捏」孩子造成特定瘀痕，前後說法矛盾，實在難以採信。

法官認為，徐男受託擔任寄養家庭，卻對無自衛能力的孩童不當對待，導致林童身上受有多處瘀傷，並檢出陳舊性肋骨骨折，顯見林童長期處於反覆外力侵害環境。審酌徐男對林童的侵害，不僅破壞林童基本身心安全，更動搖社會維護幼童保護的核心價值，將徐男依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑1年，全案仍可上訴。

