太冷險奪命！男罕見「血管被凍破」大出血不止

大陸中心／陳佳鈴報導

一名男子疑因未做好保暖措施，在零下20攝氏度左右的嚴寒中，腿部靜脈曲張血管竟然破裂，鮮血直冒。(圖/翻攝微博)

全球極端氣候，大陸東北地區的氣溫更是創下新低！中國黑龍江省哈爾濱市近日驚傳一起罕見病例，一名男子疑因未做好保暖措施，在零下20攝氏度左右的嚴寒中，腿部靜脈曲張血管竟然破裂，鮮血直冒，緊急送醫。此事件迅速衝上熱搜榜引發高度關注。

據《紅星新聞》報導，該事件發生於 12 月 12 日晚間 7 點多。當時，哈爾濱氣溫已低至零下20攝氏度。男子走在路上突然褲管被鮮血浸透，情況十分危急。

根據「映像網」的影片顯示，當急救人員抵達現場剪開褲管時，大量鮮血瞬間湧出。救援人員隨即用紗布強行按壓，並使用止血帶防止失血過多。隨後緊急將男子抬上急救車送往醫院。

大陸媒體人「花漾旅跡coco」分析，這起血管破裂事件並非單純外傷所致，而是低溫引發的生理性併發症。靜脈曲張本身是一種常見但易被忽視的血管疾病，患者下肢靜脈因長期壓力呈現擴張和迂曲。在極寒條件下，血管會劇烈收縮，導致血壓上升，同時血液黏稠度增加。這種「收縮、升壓、血稠」的三重壓力疊加在原本就已脆弱和病變的靜脈壁上，最終導致血管承受不住而崩裂。

專家提醒，在冬季，尤其是在嚴寒地區，血管疾病患者務必做好保暖，避免久坐久站，多攝取富含維生素 C 和膳食纖維的食物，有助於增強血管壁彈性與韌度。

