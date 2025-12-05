太前衛！ 藝術家打造人面機器狗 祖克伯、馬斯克全用四肢走

美國邁阿密藝術週，出現一款話題十足的「人頭機器狗」。一名藝術家把Meta執行長祖克柏、特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯等科技巨頭的臉，放在機器狗的頭上，創作出新的「藝術作品」。人頭機器狗還會不斷拍照，藝術家表示，希望用名人的視角，重新解讀世界。

美國邁阿密藝術週出現「人頭機器狗」，祖克柏、馬斯克等科技巨頭，都成了機器狗。（圖／翻攝 Beeple Via X）

美國邁阿密藝術週上，一款特殊的「人頭機器狗」成為展覽焦點，引起觀眾熱烈討論。這些機器狗頭部安裝了Meta執行長祖克柏、特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯等科技巨頭的臉孔，由藝術家Beeple精心打造。這些機器裝置不斷拍照，將影像記錄在區塊鏈上，藝術家希望藉此從名人的視角重新解讀世界。展覽開幕短短1小時內，這些獨特的藝術品便全數售出。

在邁阿密藝術週的數位藝術展中，觀眾被一群小巧四肢的機器狗吸引，這些機器狗頭部裝有祖克柏、馬斯克和貝佐斯等科技巨頭的臉孔。更令人驚訝的是，這些機器狗還會「排泄」照片，不斷地拍攝周圍環境。藝術家Beeple表示，這些機器狗會用安迪沃荷或畢卡索看世界的角度，重新詮釋我們所處的環境。

現場民眾對這些機器狗反應熱烈，有人表示：「我覺得牠們有點迷人也很可愛，這是我沒料到的。」這些人臉機器狗以不同角色的視角捕捉世界，主要功能就是不斷拍照。Beeple解釋，這些機器狗只會拍照，發展出記憶，而這些記憶會被記錄在區塊鏈上，他認為這是科技的一個好用途。

除了藝術展示的機器狗外，實用型機器狗也在科技領域取得進展。一隻紅色機器狗能在森林中移動並進行記錄。牛津大學機器人學教授Maurice Fallon表示，這類機器人在行走方面越來越強，比如能夠在崎嶇的地面行走，透過測繪技術可以建立森林周邊區域的3D重建模型。瑞士一家機器人科技公司也開發了新型機器狗，號稱能在各種地形移動並重建3D地圖。科學家們希望這隻機器狗能夠幫助森林復育工作，展現了機器狗技術從藝術創作到實際應用的多元發展。

