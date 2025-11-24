太厭世！「好樂團」成軍10年找老王助陣 千萬神曲一唱全場瘋了

【緯來新聞網】「好樂團」迎來成軍10周年，推出第二張創作專輯《懂 Epiphany》，並於 23日舉行發片專場，沉浸式呈現「情緒三溫暖」，從Emo（表達負面情緒）、幽默到溫暖，驚喜邀請同樣厭世風格的「老王樂隊」主唱立長助陣，兩團首次合作改編各自的經典厭世神曲〈他們說我是沒有用的年輕人〉、〈我還年輕 我還年輕〉，令現場尖叫聲與歡呼聲不斷。

主唱瓊文（右）與吉他手子慶組團10周年。（圖／好樂團提供）

好樂團以新曲〈攀〉揭開序幕，主唱瓊文與吉他手子慶身著黑色系套裝站在舞台制高點開場，搖滾能量搭上瓊文首次挑戰的饒唱段落，瞬間點燃全場情緒。新專輯描繪他們邁入30歲後，對生活、職場與人際關係的矛盾與感慨，新歌〈埋〉以好樂團招牌Emo氛圍融合搖滾曲風，唱出「想被理解卻無法言說」的壓抑心聲。



接續的〈最後一根稻草〉則凝聚被壓垮時的孤獨與絕望，瓊文演繹「成熟大人學會隱忍」後的沉默與疼痛，到了新歌〈唱〉則開啟與觀眾互動的暖心合唱，「很開心能跟大家一起合唱，剛一瞬間就有想哭的感覺，但才第4首實在太早了，我要忍住不能哭，要不然很對不起妝髮老師」。

廣告 廣告

好樂團與老王樂隊主唱立長（中）合唱。（圖／好樂團提供）

經典歌曲與新作穿插呈現，好樂團的千萬流量神曲〈我把我的青春給你〉，引發全場觀眾拿手機燈海搖曳伴唱，氣氛相當溫馨。〈洄游〉是子慶描繪在外地打拼者的迷惘與成長，〈遊子的懺悔〉則是獻給母親的彌補與理解，溫柔卻帶點酸楚。



台北場最大亮點之一，就是邀請「老王樂隊」主唱立長擔任嘉賓。兩團於同期開始活動，多年來常在後台、錄音室與練團室碰面，彼此見證彼此從獨立新團逐步走到今日的歷程，這次終於迎來首次合作。

好樂團十週年發片專場與樂迷大合照。（圖／好樂團提供）

立長一登場先與好樂團合唱〈他們說我是沒有用的年輕人〉，在高亢的副歌段落立長與瓊文激昂飆唱。老王樂隊新專輯的〈我的靈魂已經逐漸喜歡上了這裡〉其實是一首寫「拔罐」的歌，分享定期「拔罐」是維持唱高音的技巧，瓊文笑著對全場說：「知道了嗎？到了30歲後你們的對話就會變這樣，但還好我們有運動、有保養，可以跟自己說『我還年輕』。」



演出最後，好樂團在演唱〈歲月的海〉後，播放影片回顧10周年成長歷程，演唱近年鮮少公開演唱〈或許我們都忘了最初說過的話〉作為安可曲，發片專場高雄場將於12月6日於後台Backstage登場

更多緯來新聞網報導

玖壹壹搭超跑朝聖小布《F1電影》 鐵粉春風爽喊圓夢

李亞鵬投資欠1.8億巨債！小19歲嫩妻拍片認「狀況不好」又搬家了