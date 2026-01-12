太反差！全紅嬋「長髮飄逸」絕美近況曝 網震驚：少女味十足

娛樂中心／蔡佩伶報導

全紅嬋越來越漂亮。（圖／翻攝自微博）

中國跳水運動員全紅嬋，年紀輕輕的她曾在2024年巴黎奧運分別奪下女子10米跳台金牌、雙人10米台金牌，讓她瞬間爆紅。近來投入大學生活的全紅嬋釋出長髮近況照，流露出滿滿女人味，掀起大家討論。

全紅嬋昨（11日）透過社群跟粉絲分享近況，只見她不再留俐落短髮，而是以長髮現身，並戴著一副墨鏡大玩自拍，與過往中性造型相比略微反差，尤其臉蛋肌膚狀態白皙，模樣顯得清新又可愛。

網友們見狀也紛紛留言稱讚全紅嬋的外型，「越來越漂亮」、「變化好大啊」、「少女味十足」、「就這樣幸福下去吧」，可見網友再度被全紅嬋圈粉。

全紅嬋改留長髮。（圖／翻攝自微博）

