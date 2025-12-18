太受歡迎！屏東明年再補助民眾購買家用廚餘處理機

屏東縣長周春米宣佈，縣府補助民眾購買家用廚餘處理機，明年1月1日又開始了！（圖：溫蘭魁攝）

為了落實廚餘減量，屏東縣政府今年首度推動「縣府補助民眾購買家用廚餘處理機」政策，結果，300萬元的補助經費不到一個禮拜就被秒殺；縣長周春米宣佈，明年（2026年）1月1日將再推出補助計畫，凡是設籍屏東縣的民眾購買符合規定的家用廚餘處理機，就可以申請補助，最高補助百分之40、最多6000元，活動只到3月底。（溫蘭魁報導）

屏東縣長周春米說，縣府推動家用廚餘處理機補助主是減輕焚化爐處理的負擔以及降低各鄉鎮市清潔隊收運家戶廚餘的壓力，第3則是讓家庭不再為廚餘的去向而煩惱。

廣告 廣告

屏東縣政府今年3月首度推動補助民眾購買家用廚餘處理機政策，民眾反映熱烈，第一波300萬元補助經費不到一個禮拜就秒殺申請完畢，縣府於是再加碼，總共補助了1200萬元，申請件數將近2500件。縣府環保局觀察發現，屏東縣包括家戶、餐飲以及事業單位每天產生的廚餘量有下降趨勢，縣長周春米因此決定，明年（2026年）再補助民眾購買廚餘處理機：「從1月1號到3月31號，同樣的，就是你要設籍在屏東，也就是最高補助百分之40、不超過6000元。」

屏東縣環保局長顏幸苑（圖右）表示，廚餘處理機處理過的粉狀廚餘可以用來施肥。（圖：溫蘭魁攝）

一名沈小姐分享她的經驗表示，今年申請補助購買了廚餘處理機，不但省了好幾千元，處理過的粉狀廚餘還可以能來做肥料。

環保局補充說明，補助的機型限乾燥處理型或生物分解型，每戶限補助一台，詳情可上屏東縣政府環保局臉書粉絲瞭解。