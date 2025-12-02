太古集團退出馬自達經銷 內湖、土城據點12/31熄燈

馬自達（MAZDA）在台灣的經銷商太古標達汽車1日無預警發布訊息，宣布旗下內湖所及土城所將營運至今年12月31日止。台灣馬自達隨後證實，雙方合作關係正式畫下句點，消息立即在社群平台及車主社團引發熱烈討論。

標達汽車隸屬太古汽車集團，為馬自達在大台北地區三大經銷商之一。該公司1日下午突然對外宣布，內湖及土城兩處據點將於12月31日結束營業，原因為「集團營運策略調整」。不少車主對此感到惋惜，除了肯定土城所的保養維修服務品質，內湖所作為品牌旗艦據點更受到高度關注。

太古標達退出後，明年起雙北地區的馬自達主要經銷商將重新調整。北達汽車負責濱江、新莊、中和等據點，三和汽車則經營士林、新店、汐止等地。大桃園地區則由慶達汽車負責，該經銷商擁有桃園、中壢等四處服務據點。

事實上，太古與馬自達分手的消息早在11月下旬便已傳出。有網友前往內湖所看車時，業務人員表示已停止接單，並開始出清展示車，每輛折扣幅度達20萬至30萬元，現場也完全沒有26年式車款可供選購。

業界人士分析指出「做不下去了」，認為美國對等關稅政策帶來極大衝擊，從港口的庫存量就能看出問題嚴重性，舊車賣不掉、新車進不來，經銷商面臨沉重壓力，只好選擇結束代理業務。

台灣馬自達對此回應表示，基於品牌發展需求、營運策略調整與資源配置考量，未來將導入最新世代據點設計與服務體驗，確保對車主的服務品質不受影響。

