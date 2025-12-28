太可怕！7.0強震後 新莊宏匯廣場前「地面裂開」

最新消息，宜蘭外海昨（27日）深夜11點6分發生的芮氏7.0強震，新北市已經發生災情，新莊區丹鳳高中前的龍安陸橋出現天橋磁磚掉落，宏匯廣場前的斑馬線更慘烈，竟出現地裂狀況，長度達12公尺，寬度有1公分，另也有寶雅賣場的水塔傾斜、漏水，目前相關單位正全力搶修中，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

駭人的地裂畫面。 （圖／新莊區公所提供）

新莊區公所也對地裂事件做出回應，表示該處在地震發生之前就有輕微的裂縫，昨晚受地震影響裂縫擴大，目前已經會同養工處同仁派員到場勘查，確認該處路面沒有因此出現高低差，經評估後暫時沒有對人車通行造成影響，目前已經初步填補裂縫，防止其再擴大，據計明天會開始辦理局部路面刨鋪作業，施工過程中將同步檢視路基狀況，如發現局部路基有鬆動或受損情形，將一併進行必要的填補及夯實處理，以確保路面品質。

27日深夜11點6分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0的強震。 （圖／中央氣象署）

另丹鳳高中前的龍安陸橋出現天橋磁磚掉落，區公所表示目前已暫時封閉天橋，掉落的磚飾材已在今天凌晨3點30分完成清除，後續將持續進行剩餘磚飾材拆除及表面整理作業，預計12月30日完成後開放通行。也有寶雅賣場的水塔傾斜、漏水，目前相關單位正全力搶修中，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

新北市龍安路橋的結構大面積崩塌。 （圖／新北市消防局提供）

