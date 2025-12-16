太可惡！醉男開賓士撞垃圾車 女清潔員遭夾擊當場慘死

台南賓士男開車撞垃圾車，當場夾死女清潔員。翻攝畫面

台南市安平區慶平路今天（16日）上午約8時許發生一起重大的酒駕致死車禍。一名48歲的鄭姓男子，駕駛著賓士汽車，沿慶平路由東往西行駛時，高速從後方猛烈追撞一輛正在路邊執行垃圾收運作業的民間公司垃圾車。

不幸的是，這起事故造成當時正在工作的23歲陳姓女隨車清潔人員當場死亡。據了解，當時在分隔島的另一名清潔員親眼目擊了這起慘狀，當場痛哭失聲。

肇事的鄭姓駕駛受困在賓士車內，消防局獲報後立即出動5車10人前往搶救。鄭男在8時31分脫困後，被送往成大醫院急救，初步檢傷發現腳部骨折。警方隨後在醫院對鄭男進行酒測，結果顯示其酒精濃度高達每公升0.97毫克，濃度非常高。

市府消防局今天上午8時9分接獲報案，指安平區慶平路發生重大交通事故，消防人員到場時，發現23歲陳女明顯死亡，分隔島的另名清潔員目睹慘狀，痛哭失聲；至於賓士車駕駛鄭男也受困車內，被救出後送醫急救。

消防局指出，該輛清潔車為民間公司所有。消防人員8時14分趕抵現場，8時31分協助鄭男脫困，隨後將他送往成大醫院急救，陳女因明顯死亡未送醫；後續交由員警處理，調查釐清事故原因。

由於鄭男的酒精濃度極高，警方正深入調查釐清他是否是徹夜飲酒後仍開車上路。警四分局表示，全案將朝向公共危險及過失致死罪方向偵辦。警方同時呼籲所有駕駛人，為了自身及他人安全，務必遵守交通規則，切勿酒後駕車。



