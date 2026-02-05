即時中心／林耿郁報導

嘉義縣家畜疾病防治所，去（2025）年底沒入非法繁殖品種貓，以及緊急救援安置混種貓共29隻；為協助貓咪找到溫暖的家並進行後續追蹤，嘉畜所推出「喵星人命定配對活動」，活動限定嘉義縣民參加，短短5天吸引超過5,660人次登記認養，中籤率僅約0.6%，2月8日上午10點在官方臉書粉絲專頁直播抽籤，由縣長翁章梁抽出29位幸運飼主，也為貓咪找到溫暖的家。

有「嘉」可歸！嘉畜所表示，前（2024）年曾辦理貓認養抽籤活動，15隻貓吸引超過2.5萬人次登記，中籤率僅萬分之6；考量當時中籤者皆非嘉義人，今年活動改為限定鄉親參與。

本次配對活動貓咪含曼赤肯2隻、英國長毛貓1隻、小步舞曲1隻、英國短毛貓24隻，其中半數皆為3至5月齡幼貓，所有貓咪均已完成晶片植入、並已接種基礎疫苗。

由於登記人數眾多，經嘉畜所評估篩選，淘汰戶籍地在外縣市、未提供身分證等630人次、未說明飼養管理或未檢附飼養環境照片者497人次、重複登記者117人次、其他問題者16人次，最終符合抽籤資格者計4,400人次，中籤率不到百分之一，約僅0.65%。

登記人氣王前3名都是英國短毛貓，編號分別為第19號、第20號與第5號；值得一提的是，其中一隻緊急收容安置的混種幼貓，即使沒有品種光環，仍吸引63位民眾登記爭取認養資格，展現社會大眾對生命價值的高度認同。

人氣冠軍貓。（圖／嘉畜所提供）

2月8日上午10點，將直播抽出天選之人；每1貓隻抽取正取1名、備取2名，每人以中籤1隻為原則；若正取認養人未能在2月12日中午前辦理認養，或重複中籤者，則由備取遞補，嘉畜所保有評估該認養者是否合適認養之權利。

縣長翁章梁表示，縣府積極打造友善動物環境，持續改善流浪犬貓問題，也強化動保稽查與寵物管理制度，2025年度榮獲農業部「全國動物收容管制業務評鑑-優等」及「全國寵物管理業務績效評鑑-甲等」雙重肯定，展現嘉義縣在動物保護政策上的用心與成果。

嘉畜所呼籲，民眾應正視犬貓的生命價值，鼓勵大家「以認養代替購買」，終養不棄養，並且拒買非法繁殖的犬貓，善待每一條珍貴的生命。

人氣亞軍貓。（圖／嘉畜所提供）

人氣季軍貓。（圖／嘉畜所提供）

原文出處：快新聞／太可愛！嘉縣「收容貓咪」開放抽籤認養 中獎率不到1%

