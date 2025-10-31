太可愛！道奇主帥跑壘PK金慧成慘摔 全隊笑翻掀網友熱烈討論
洛杉磯道奇今（31）日在多倫多藍鳥主場進行世界大賽第6戰前練習，總教練Dave Roberts卻在跑壘挑戰中意外摔倒，讓練習現場笑聲不斷，影片曝光後更在社群上掀起熱烈討論。
訓練期間，53歲的Roberts與韓籍內野手金慧成玩心大起，臨時舉行跑壘比賽。雖獲得起跑讓步，但Roberts繞過二壘時腳步打結、重心不穩摔倒在地，褲子與球衣沾滿泥巴，表情相當痛苦。金慧成與隊友們見狀全場大笑，Freddie Freeman甚至笑著高喊：「This is what we needed！（這就是我們需要的放鬆時刻！）」
球隊官方帳號也幽默貼文：「Doc（Roberts）正在讓大家放鬆心情。」這位曾連兩年達成40次盜壘、累積243次盜壘的快腿教頭，雖然依舊充滿鬥志，但顯然不敵歲月的流逝。
影片曝光後，球迷紛紛留言：「對不起，但真的太好笑了」、「他為了球隊犧牲腿筋XD」、「像孩子運動會裡的爸爸！」、「拜託不要受傷！」
目前道奇以2勝3敗落後藍鳥，被逼入背水一戰。球隊仍全力備戰，大谷翔平在自由打擊中28次揮棒擊出14發全壘打，持續調整狀態，為第6戰蓄勢待發。
