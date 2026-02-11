「太吵了！」鄰居嫌對面幼兒園嬉鬧 竟「掏3長槍狂掃射」辯：心情不好

黃姓男子因不滿幼兒園嬉鬧，竟拿改裝空氣槍掃射，所幸無人傷亡。（示意圖，Photo-AC）

台北市文山區一間幼兒園從今年1月下旬開始，園區外牆、玻璃窗及水管等設施陸續出現彈孔和毀損痕跡，令校方與家長恐慌。警方獲報後展開追查，發現竟是住在幼兒園對面、僅隔一條巷子的43歲黃姓男子所為。黃男因不滿幼兒園孩童嬉鬧，還有廣播聲太吵雜，竟持改裝空氣槍朝園區射擊，所幸無人傷亡。

白天上課也開火？ 改裝長槍竟能「穿透皮肉」？

綜合報導，文山第一分局表示，員警調閱監視器畫面，在分析彈著點角度後，鎖定黃男涉有重嫌。本月6日持拘票及搜索票前往其住處執行搜索，當場查扣空氣長槍3把、6mm鉛彈2瓶、喇叭彈1盒，以及手機、平板等相關證物。

警方調查指出，黃男自1月中旬起，只要心情不佳或聽見幼兒園孩童嬉鬧聲，就會站在自家窗口，朝園方方向射擊，有時候還會在白天上課期間犯案，每次都發射數十發子彈，行徑相當囂張。刑事鑑識中心初步鑑定，查扣的空氣槍經改裝後，焦耳數已超過法定規範，具備穿透人體皮肉的殺傷力。

警方扣查黃男的空氣長槍3把、6mm鉛彈2瓶、喇叭彈1盒，以及手機、平板等相關證物。（翻攝畫面）

心情不好就開槍？ 網購改裝槍竟成狙擊手？

黃男供稱，曾嘗試與園方溝通，也向相關單位陳情，但自認未獲妥善處理，才會積怨已久採取極端手段。他坦承，槍枝是從網購取得，並自行改裝以增強火力。

訊後，警方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇公眾及毀損等罪嫌，將黃男移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後認為，黃男持具殺傷力槍枝朝校園射擊，嚴重危害公共安全，向法院聲請羈押獲准。

