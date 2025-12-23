太吵住戶怒丟玻璃！酒客誤以為隔壁桌抗議 爆發全武行

三峽北大國際一街的深夜燒烤店近期頻繁發生從高處墜落玻璃物品的危險事件，造成店外地面滿是碎玻璃，甚至波及附近車輛。據了解，這些玻璃物品包含鍋碗瓢盆和花瓶，疑似是樓上住戶因不堪深夜噪音而憤而丟擲。事件已引起警方關注，22日深夜更因此引發一場群毆衝突，警方已掌握涉案人員並依法處理，同時提醒民眾隨意丟棄玻璃不僅違法還可能導致嚴重後果。

住戶不滿燒烤店客人太吵，往樓下丟玻璃。（圖／TVBS）

三峽北大國際一街的燒烤店因營業至凌晨2點，深夜常有民眾聚集聊天喝酒，近期卻頻頻出現玻璃物品從天而降的危險情況。地面上散落的不是白色粉末，而是危險的碎玻璃，附近停放的車輛也遭到波及。社區清潔員表示，每次有人從高處丟下玻璃物品，他們就必須清理一次，工作十分無奈。

事件在22日深夜11點多升級，當時一名黃姓和蔡姓男子以及友人正在該燒烤店聊天喝酒，突然有玻璃掉落下來。誤以為是隔壁桌客人因抗議太吵而亂丟，隨即引發肢體衝突。後來才發現這是一場烏龍事件，丟擲玻璃物品的另有其人。

目擊民眾表示，當時他們三個人在現場聊天，他們在樓上喝酒很吵。據了解，樓上住戶可能是因不堪燒烤店顧客深夜喧嘩，憤而往下丟擲玻璃製的鍋碗瓢盆，甚至花瓶，以此表達抗議。

為避免類似事件再次發生，該燒烤店已在店外張貼告示，提醒顧客從深夜12點起請勿聊天喧嘩，否則將依法送辦。三峽分局北大派出所長李勁緯表示，本分局已掌握涉案人員，並依妨礙秩序及傷害罪移送偵辦，部分涉及鬥毆的民眾已經到案說明。他同時提醒，若隨意丟棄玻璃，沒有依法包裝或標示，將面臨1200元到6000元罰鍰，而若傷及他人，後果更是不堪設想。

