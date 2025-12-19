太吵！ 捷運三鶯線測試噪音大 老師吃「頭痛藥」。（圖／TVBS）

新北捷運三鶯線正在進行列車測試，卻引發周邊居民和學校師生強烈抗議，因噪音問題嚴重影響日常生活及教學品質。距離捷運線約230公尺的鳳鳴國中師生飽受困擾，老師們甚至需要互相分享頭痛藥來緩解症狀。對此，議員要求捷運局研議降低噪音的方案，並呼籲安裝全罩式隔音牆；捷運局則回應，已持續加強車輪研磨作業，以減輕列車行駛時產生的噪音。

太吵！ 捷運三鶯線測試噪音大 老師吃「頭痛藥」。（圖／TVBS）

捷運三鶯線的測試噪音問題已經嚴重干擾到附近居民和學校。根據現場觀察，當列車過彎時發出的刺耳聲音也足以讓正常交談暫停。鳳鳴國中師生深受其害，老師們表示長時間暴露在這種低頻噪音下會產生頭痛感，不得不互相分享頭痛藥緩解不適。

鳳鳴國中校長林世慶強調，學校是學生整天學習的場所，應該特別考量噪音對教學環境的影響。新北市議員卓冠廷則指出，雖然捷運已經在過彎處放慢速度，但因為沒有安裝全罩式隔音牆，噪音問題仍然存在，對孩子的干擾已經造成實質影響。

針對這些問題，卓冠廷要求捷運局研議在測試期間降低噪音的可行作法，並將測試報告時程提前到明年1月中，同時啟動全罩式隔音牆的評估。新北捷運局副發言人陳儀蓉回應表示，列車測試期間部分車輛因為緊急煞車導致車輪失去真圓度，捷運局已持續加強車輪研磨作業，盡量降低列車行駛過程中發出的聲音。

