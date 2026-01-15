太喜歡許光漢！李雅英無預警遭公司下禁愛令 發聲道歉

李雅英15日出席活動。（池宗玲攝）

職棒富邦悍將「Fubon Angels」的韓籍啦啦隊李雅英，日前在金唱片頒獎典禮見到男神許光漢和邊佑錫，今（15日）出席粉絲見面會活動，可愛的透露，因為她太常將「喜歡許光漢」掛在嘴邊，遭到公司發出「禁愛」令，要她別再說了，她也笑著回應公司：「我真的很抱歉。」

李雅英看到LE SSERAFIM的中村一葉、洪恩採與許光漢在金唱片大跳撒嬌舞，故意吃味的發文「為什麼她們可以！」讓眾人笑翻。李雅英今幽默的向粉絲道歉，表示以後會以寬闊的心分享追星生活。

農曆年將到，李雅英透露過年時會好好陪伴家人，也想在家人2月來台時帶他們到處走走；只是，家人們早已規劃好要去高雄旅遊，讓李雅英無奈笑說自己只是「被通知」。而她日前發行中文單曲〈哇塞(Wasai)〉受到粉絲喜歡，她透露自己很認真學唱歌，希望能唱更多歌給大家聽。

