太噁心！阿伯騎車亂吐痰 精準射入「外送員嘴裡」

大陸中心／倪譽瑋報導

中國廣西一位阿伯（左）隨口吐痰，噴入外送員（右）的嘴裡。（圖／翻攝自微博）

近日中國廣西發生令人難以置信的事件，一位阿伯騎腳踏車與外送員並行，過程中隨口亂吐痰，外送員剛好張開嘴、接到他的痰液，他停下找阿伯理論，對方連忙致歉，他也要了10元人民幣（約新台幣45元）買水漱口。不少中國網友看到直呼太噁心、怎麼這麼準；也有人認為外送員人太好，只討了10元人民幣的賠償。

綜合陸媒報導，1月7日在中國廣西省某街頭，一位阿伯在路上騎著腳踏車，外送員騎機車從他身邊經過，阿伯突然在這時吐痰，外送員又剛好張開了嘴，痰液就這麼吐到外送員的嘴巴裡了，一旁目擊者順手記錄下現場畫面。

只見阿伯、外送員停在路中間，外送員不滿地表示「你說你吐我衣服上…我都不說你了，直接就吐我嘴巴裡面了」也向阿伯索要10元人民幣買水漱口，對方在賠罪後，也拿出手機打算轉帳。事後這段影片在網路上瘋傳。

中國網友們看到相關新聞，紛紛驚呼「天吶，小夥也是好人，就要10塊，換我都想去洗胃了」、「我就好奇他為啥張嘴，這也太巧了」、「外賣小哥真不容易，工作還要受工傷」、「10塊錢少了，這是生化攻擊啊，要精神損失費」、「我光聽就覺得噁心了」。

不良行為，請勿模仿！

