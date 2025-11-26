太噁！超商男店員拆包裹「拿胸罩上下狂擼」射後洗好放回去…還敢邀取貨人看片

一名超商店偷拆女客人包裹後，竟將裡頭的隱形胸罩拿出來自慰。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

台北市去（2024）年曾發生一起荒唐的亂拆包裹事件，一名女網友訂購隱形胸罩後，原本都照常取貨付款回家，沒想到後來竟被加入陌生IG聊天群組，對方還在群組內傳送拆封她的包裹、拿出隱形胸罩自慰的影片，甚至拍下她的姓名電話羞辱，氣得女子趕緊報警。檢警追查後，發現犯案的這名超商店員多次以不同胸罩自慰，最終依妨害秘密、毀損等罪已將其起訴。

這起事件要回顧到去（2024）年12月，一名女網友在Threads上PO文分享，她11月訂了隱形胸罩，並設定為住處附近的超商取貨付款，一開始並沒有發現異常，只是原PO在1週後突然收到IG上某個陌生帳號邀請進入聊天群組，沒想到點開一看，竟是對方拆開她的包裹、拿出隱形胸罩後對其自慰的影像：「當下大腦完全空白」、「開始害怕、全身發抖，噁心到不停反胃」。

原PO事後求助好友，結果發現對方拍照時穿著超商制服入鏡，而該聊天群組中還有一個疑似為犯案者的私人帳號，原PO後來便在男友的陪同下前往警局報案。原PO在文末表示，之所以分享這次經歷，不只是想提醒廣大女性：「我希望所有變態直到，不要為了滿足自己的詭異性癖做這種事，這是抓得到的！」

檢警後來循線調查，成功抓出犯案者是該名女網友住處附近超商上班的李姓男店員。根據起訴書，李男在超商在整理包裹時發現其中一件出現破洞，朝內一看才發現是隱形胸罩，便伸手拿出該隱形胸罩帶到店後方空間，並以胸罩套住生殖器自慰，還用手機拍下全程。

李男完事後以清水將隱形胸罩洗乾淨、吹風機吹乾，再重新按照原本包裝放回包裹裡，並透過包裹外的收件人資訊拍下原PO的姓名、電話號碼，後來再把相關影像傳到某IG不公開群組，還邀請原PO進入群組對其羞辱，經警訊後對於上述行徑全數坦承。

更荒謬的是，警方查扣李男手機後，雖然大部分影像都已刪除，但仍成功恢復部分以胸罩自慰的畫面，甚至找到他以卡其色鋼圈胸罩、黑色蕾絲胸罩包覆生殖器自慰的影片，顯見已不是首次犯案。檢警認為，隱形胸罩依一般社會通念具有高度隱私性，但李男未經同意私自拆封、使用，已構成《刑法》第315條妨害秘密罪；胸罩遭射精後，已構成「非單純洗滌即可恢復之狀態」的毀損，涉犯《刑法》第354條毀損罪。

至於李男拍下原PO姓名、電話號碼等個人資訊，又將相關個資與自慰影片上傳至群組，已屬未經當事人同意蒐集、處理及利用個人資料，且足以損害他人利益，符合《個資法》第41條「意圖為自己或第三人不法利益或損害他人利益」。台北士林地檢署近日偵結此案，依上述罪行起訴。

