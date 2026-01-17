太囂張！中共無人機凌晨進入東沙領空 國防部：嚴重破壞區域和平穩定

記者楊士誼／台北報導

中國對我侵擾不斷，去年底更大搞所謂「圍台軍演」，自16日0600時至今（17）日0600時止亦有偵獲26架共機。國防部稍早表示，今天0544時偵獲一架中共監偵無人機進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於0548時脫離。 國防部批評，此種挑釁行為嚴重破壞區域和平穩定。



國防部表示，今日凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於0541時接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於0544時，進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於0548時脫離。

國防部嚴正表示，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

另外，國防部也發布自昨0600時至今0600時止，中共解放軍台海周邊海、空動態指出，偵獲共機26架次，其中逾越中線進入北部、中部及西南空域7架次、共艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

