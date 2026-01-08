太囂張！中國軍機21架次擾台 19架次逾越海峽中線

即時中心／温芸萱報導

國防部指出，今（8）日在4小時內陸續偵獲21架次中國軍機出海活動，其中有19架次逾越中線及其延伸線，配合中國軍艦騷擾台灣周邊空、海域。對此，國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部自今日下午2時56分開始，直到晚間6時30分，已陸續偵獲中國殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機，共計21架次出海活動；其中，有19架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，並配合軍艦，假借「聯合戰備警巡」之名，擾台周邊空、海域。

國防部強調，國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

