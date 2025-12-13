太囂張！瑞豐夜市2女持假鈔「三度上門」換真鈔 攤商無奈：忙碌中易中招

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

高雄瑞豐夜市傳出詐騙案件，2名女子涉嫌使用影視道具的千元假鈔向攤商找零換取真鈔。這2名嫌犯接連2次得手，仍不知悔改，試圖第三度犯案，結果被攤商識破並報警逮人。警方抵達現場後，共搜出4張道具假鈔，詢後依詐欺罪嫌將2人移送高雄地檢署偵辦。

高雄瑞豐夜市傳出詐騙案件，2名女子涉嫌使用影視道具的千元假鈔向攤商找零換取真鈔。（圖／翻攝畫面）

鼓山分局指出，案件發生於11日傍晚6點左右，當時接獲夜市攤販通報有民眾使用假鈔消費，龍華派出所隨即派員前往處置。據了解，受害店家主要販售珍珠奶茶與刈包等小吃，遭2名女子鎖定下手。

廣告 廣告

受害攤商還原了嫌犯的詐騙套路，指出2女一開始先使用真鈔消費，以此降低店家的戒心並建立信任。隨後她們專挑人潮擁擠、店家忙得不可開交的時段下手，先由一人拿出千元假鈔購物找零，另一名同夥見狀也立刻跟進使用假鈔，2人得逞後隨即離去。直到店家忙完清點營收時，根據收錢的順序回推，才確認是這2名女子所為。

對於這種行徑，攤商痛斥，現在生意難做，對方卻屢次拿假鈔來消費，行為不僅惡劣更是蓄意詐欺。令人傻眼的是，這2名女子似乎覺得太好騙，竟然還敢第三次上門，甚至直接想用假鈔換取真鈔。由於攤商早已對2人有印象，立刻報警將2人逮捕。

儘管真鈔與假鈔在紙質觸感上有明顯差異，但攤商無奈坦言，生意忙碌時真的很容易疏忽而中招，因此特別呼籲同行們在忙亂中仍需提高警覺。受害者也在Threads上發文分享慘痛經驗，提醒高雄的攤販們多加留意，並提到當天甚至還遇到有人試圖以轉帳換取現金，希望大家務必小心辨識，以免受騙上當。

真鈔與假鈔在紙質觸感上有明顯差異，希望大家務必小心辨識，以免受騙上當。（圖／中央印製厰）

更多FTNN新聞網報導

被宮廟詐欺1億6000萬！高雄代書突墜樓「遺言要上新聞」 女兒靈前開記者會為母討公道

多次肇事遭收牌！高雄小黃運將不滿被斷生路 「車內點火」猛撞車行洩憤

報案變主角！高雄男警偷拍妙齡女製「AI裸照」借廁所也遭殃 記1大過調職

