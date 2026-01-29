太囂張！88會館主嫌郭哲敏二審竟「當庭看A片」

88會館地下匯兌洗錢案目前進行到二審，但開庭時卻發生離譜插曲，主嫌郭哲敏的委任律師在法庭上竟偷偷拿手機給他看A片，當場遭到法官與法警喝斥制止，引發譁然。

郭哲敏。 （圖／資料畫面）

據了解，這件超扯插曲發生在上個月，高等法院正審理本案時，郭哲敏的辯護律師在竟然拿手機給郭哲敏，法警發現有異上前查看，驚見手機裡正播放著A片，馬上阻止同時跟法官報告，法官得知當場傻眼怒斥，雖此事並不構成刑事責任，但郭哲敏辯護律師此舉已經違反律師的倫理規範，是否會受相關懲戒仍有待律師懲戒委員會做進一步的說明。

而在全案審理進度方面，一審經新北地院審理後，認定郭哲敏涉犯《銀行法》等罪名成立,犯罪所得高達32億餘元，重判他有期徒刑11年8月，而在全案審理期間他一共在2024 年 4 月、同年的11月間、同年的11月18日，及隔年的1月13日，各以5千萬、5千萬、1億元、2億元交保，4次交保都迅速籌出錢讓他暫獲自由，財力相當驚人，不過全案目前已上訴至高等法院二審，郭哲敏是否能再次全身而退，外界都在關注。

