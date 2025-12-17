太坦率？白宮幕僚長直言川普有「酒鬼性格」

▲白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）近來接受雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）採訪時，形容美國總統川普（Donald Trump）有「有酒鬼的性格」（has an alcoholic's personality），更坦承川普第二任期是一場「復仇之旅」，許多行為都是出自於報復心理。相關內容曝光後，在華府引發議論。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，威爾斯過去一年中接受與作家惠普爾（Chris Whipple）超過10次採訪，她在訪談中坦誠地談論了為川普工作的情況，稱儘管大家都知道川普滴酒不沾，但他卻擁有「酗酒者的性格」。

廣告 廣告

威爾斯指出，她的父親就是一名酗酒的人，通常酗酒者在喝酒時性格會變得更誇張，而川普雖然向來滴酒不沾，但性格卻像酒精成癮者般被放大，因為他在行事時秉持著「他沒有什麼事情做不到」的觀點。

在訪談中，威爾斯坦承，針對川普政治對手的司法行動中，「可能確實帶有某種程度的報復成分」。針對前FBI局長柯米（James Comey） 相關案件的失敗起訴，她表示，外界認為這看起來像報復行動，「並非沒有道理。」

威爾斯在訪談中也對多位川普核心盟友做出不太客氣的評價。她形容副總統范斯（JD Vance）「十年來一直是陰謀論者」，並暗示他從批評川普轉為忠誠盟友，「多少帶有政治考量」。

談到科技億萬富翁、前川普盟友馬斯克（Elon Musk），威爾斯表示，他是「公開承認使用氯胺酮的人」，也是「一個非常、非常古怪的人——我認為天才大多如此」。但她對馬斯克拆解美國國際開發署（USAID）的行動，直言「感到震驚」。

威爾斯也在訪談中批評美國司法部長邦迪（Pam Bondi），指出她在處理已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案時「完全失誤」。

在政策層面，威爾斯同樣表達多項保留。她指出，政府在驅逐出境政策上應「更加謹慎，以避免錯誤」。針對委內瑞拉，她說，川普「想一直炸船，直到馬杜洛哭著投降」，並補充說，有比她聰明得多的人認為「他真的會這樣」。她也承認，若要對委內瑞拉動武，川普仍需國會授權。

威爾斯是白宮史上首位女性白宮幕僚長，一向被視為行事謹慎、鮮少樹敵的人物，與川普第一任期擔任該職的幾位男性幕僚長形成對比。報導指出，她之所以能持續獲得川普信任，部分原因在於她打造了一個運作順暢的白宮核心團隊，而非試圖壓制川普的本能衝動。

川普經常形容這位心腹幕僚是「全世界最有權力的女人」，一通電話就能影響全球局勢。儘管威爾斯幾乎全程陪同川普出席會議與公開活動，但在川普第二任期內，她僅接受過少數幾次友善取向的公開專訪。正因如此，她對惠普爾的坦率談話顯得格外震撼。

▲白宮幕僚長威爾斯是美國總統川普心腹。（圖／美聯社／達志影像）

專訪曝光後，白宮幕僚、顧問與川普盟友對這些過於坦率的評價感到震驚。

不過川普16日在接受紐約郵報訪問時幫威爾斯說話，表示他同意自己確實有「佔有型、上癮型的人格」，並淡化外界對威爾斯職位是否不保的猜測。他說：「我沒看那篇報導，我也不看《浮華世界》，但她做得非常出色。」

范斯16日在賓州演說時也坦承，他「有時候」確實是陰謀論者，但只相信「真正存在的陰謀論」。儘管偶有歧見，他仍為威爾斯辯護。

威爾斯則在社群平台X（舊稱推特）上發文表示，她的話被嚴重扭曲，並批評文章別有用心與曲解她的本意，旨在抹黑自己以及川普本人和他的內閣、白宮成員，還表示文章涉嫌斷章取義，「許多我和其他人對團隊和總統的評論也未被納入報導中」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普今晚將全國演說 讚「偉大的一年」：期待與大家見面

判決書提及近200次！川普「非常難過」黎智英案 認向習近平求情

影／烏克蘭無人艇首炸俄軍潛艦！美烏談判 川普讚將達成協議