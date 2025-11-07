太壞反而更迷人？《鬼滅之刃》網解析「童磨為何受歡迎」三大原因曝光

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲已經在台灣上映三個月，本片故事焦點除了落在「上弦之參」猗窩座之外，「上弦之貳」童磨、「上弦之陸」獪岳等幾位反派也有登場。其中除了人氣高居不下的猗窩座，童磨的討論熱度也部輸，甚至有不少粉絲為他「洗白」與應援。

鬼滅熱潮在全球掀起，童磨的個性也引起粉絲熱議（圖源：鬼滅之刃 無限城篇／Muse木棉花）

在 Threads 上之前就有網友發問：「所以喜歡童磨的人是為什麼？」這個問題立刻掀起熱議，許多粉絲留言分析自己著迷的原因，讓不少對童磨無感的網友直呼：「真的不懂這種愛。」

多數粉絲認為，童磨的魅力在於設定本身的矛盾感。有人指出，他「生來沒有情感，是他人負面情緒的容器，最後把死亡當作救贖」，這種冷血又空洞的存在，反而讓人產生強烈的吸引力。也有網友認為他之所以迷人，是因為他「從頭到尾都壞透了」。不同於其他鬼有悲慘過去或掙扎，童磨的壞是徹底、純粹的，這份「極惡中的從容」讓他反而更具魅力。

更有趣的是，有部分粉絲坦言自己被童磨那種「病態又變態」的特質吸引，甚至覺得那才是角色的靈魂所在：「他能被那麼多人討厭，反而代表他演出了極致的變態。」有人還拿他與《獵人》的西索相比，認為那份壞得理直氣壯的氣場，正是魅力所在。

當然，也有不少人毫不避諱地表示，顏值與聲優才是關鍵。有網友笑說：「如果童磨長得像玉壺，根本不會有人愛他。」更有人直白留言：「顏值幫他扛下一切，他要是長玉壺那樣，卡片絕對堆成山燒掉。」

許多粉絲更指出動畫版加分不少，聲優宮野真守的表現是最大功臣：「他真的把童磨的靈魂配出來，那種慵懶、戲謔又不在乎的感覺太到位。」也有人補充：「因為我也是變態啊，三觀跟著五官走。」、「冷血無情這種個性，現實社會也不少見，所以反而讓人有共鳴。」