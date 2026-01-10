太太借用消防隊廁所突小產...16週胎兒身亡 丈夫哭訴：已是第二次流產

高雄9號晚間有名孕婦在橋頭消防分隊的廁所裡小產，而胎兒只有16週大，但已明顯死亡，消防隊員發現趕緊將人送醫。孩子的爸爸前往殯儀館配合檢方相驗，也不禁哽咽說到這已經是太太第二胎流產，詳細事件真相及胎兒死因仍待檢警調查釐清。

9號晚間傳出有名孕婦因肚子不舒服，前往高雄橋頭消防分隊借廁所，沒想到竟在裡頭意外小產，消防隊員發現前往幫忙，但胎兒已經明顯死亡。由於該孕婦情況危險，消防人員趕緊將人協助送醫治療。

胎兒只有16週大不足月，胎兒的父親當下也難過到流淚表示，太太突然間說肚子很痛，感覺有東西要流出來了，剛好一旁有消防局，太太進去一會後，就發現孩子沒了，當下也哭了。丈夫還說，太太已經不是第一次流產了，這次是第二次。後續檢方前往殯儀館相驗，但確切死亡原因還要釐清。

胎兒的父親哭訴太太已是第二次流產。圖／台視新聞

高雄／陳淳禎 責任編輯／施佳宜

