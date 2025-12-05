太太反對參選！ 秦慧珠要李四川送「這個」安撫 還要蔣萬安來送花 本人急喊：我還沒要離開！

最後合照時，是蔣萬安一手抱著好彩頭籃子，另一手抱著花，而祝賀詞則都在議員們手上，李四川兩手什麼都沒有拿。 圖：翻攝北市議會直播

[Newtalk新聞] 關於明年新北市長選舉，民進黨已經提名立委蘇巧慧代表出征，而在國民黨方面，台北市副市長李四川則頻頻被點名代表藍營出征。繼國民黨台北市議員汪志冰今（5）日在台北市議會送上粽子、好彩頭後，國民黨台北市議員秦慧珠也邀請台北市長蔣萬安一起送花給李四川，還建議李四川送名牌包哄哄太太。這讓李四川直呼，「我還沒有要離開啊！」

秦慧珠今日在北市議會質詢時表示，蔣萬安之前被問李四川是否選新北市長，蔣萬安都在唱歌，現在還唱不唱？這時，李四川直呼，還是可以唱。蔣萬安也說，會在適當的時候唱，現在手上還有包括輝達等市政問題有待解決，還是希望李四川可以持續協助，讓市政能順利完成。不過，秦慧珠卻說，該放手時後就要放手。李四川則說，自己還沒有要離開，「為什麼要留我」。

她接著表示，眼下正值總質詢，之後還有預算審查，直到休會前都不適合公開討論相關議題，現在的情況「只能意會、不能言傳」，恐怕得等休會後再處理。不過她也坦言，媒體民調表現並不妙，民進黨已經確定由立委蘇巧慧出馬，對方每天積極跑行程，「我們這邊卻還在猶豫不決。」

秦慧珠也說，看到媒體說「李安連線」，她很不滿意，怎麼蔣萬安在後面，李四川在前面。她還建議，應該叫「萬川連線」，「海納百川，叫那萬川當然就更厲害。」她認為，李四川去選新北市長是「三好人選」，對台北、新北、國民黨都好，「所以蔣萬安就割愛吧。」

面對秦慧珠接連吹捧，李四川則說，「對我太太不好，我家裡所有人全部都反對！」這句話不僅讓現場全笑翻。對此，秦慧珠也趕緊建議，那趕快回家買個名牌包哄哄。不過，李四川卻表示，「那是無效的…」。

秦慧珠接著又說，汪志冰送好彩頭祝福，她也有一束鮮花邀請蔣萬安一起感謝李四川。對此，李四川表示，「我還沒有要離開啊！市長比較辛苦就送給他」。秦慧珠則澄清，「我們是感謝你不是送別…」。不過，最後合照時，是蔣萬安一手抱著好彩頭籃子，另一手抱著花，而祝賀詞則都在議員們手上，李四川兩手什麼都沒有拿。

