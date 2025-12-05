太太反對選新北！秦慧珠給建議「還邀蔣萬安送花」 李四川：還沒要離開

記者陳思妤／台北報導

秦慧珠邀蔣萬安一起送花感謝李四川（圖／翻攝畫面）

台北市副市長李四川是否參選新北市長受到關注，國民黨台北市議員汪志冰今（5）日在台北市議會送上粽子、好彩頭等，接著國民黨台北市議員秦慧珠也邀台北市長蔣萬安一起送花給李四川，還建議李四川送名牌包哄哄太太。讓李四川直呼，「我還沒有要離開啊！」

秦慧珠今天在台北市議會質詢時詢問，之前問李四川是否選新北市長，蔣萬安都在唱歌，現在還唱不唱？李四川直呼，還可以唱啊。蔣萬安也說，會在適當的時候唱，現在還有很多市政，包括輝達等，還是希望李四川可以持續協助，讓市政順利完成。秦慧珠直呼，該放手時後就要放手。李四川則說，自己還沒有要離開，「為什麼要留我」。

秦慧珠接著又說，現在在總質詢，之後還要審查預算才會休會，所以現在講是很尷尬，只能意會不能言傳，可能要議會休會再處理，但媒體民調並不妙，民進黨已經提名立委蘇巧慧，人家每天在跑，「我們還在猶猶豫豫」。

秦慧珠也說，看到媒體說是「李安連線」，她很不滿意，怎麼蔣萬安在後面，李四川在前面，應該叫「萬川連線」，海納百川，那萬川當然就更厲害。她認為，李四川去選新北市長是「三好候選人」，對台北好、對新北好、對國民黨好，這麼好，所以蔣萬安就割愛吧。

但，李四川說，「對我太太不好，所以我家裡全部都反對！」這句話不僅讓現場全笑翻，秦慧珠也趕緊建議，那回家去買個名牌包哄哄。不過，李四川卻表示，「那是無效的…」。

秦慧珠接著又說，汪志冰送好彩頭祝福，她也有一束鮮花邀請蔣萬安一起感謝李四川。對此，李四川說，「我還沒有要離開啊！市長比較辛苦就送給他」。秦慧珠則澄清，「我們是感謝你不是送別…」。不過，最後合照時，是蔣萬安一手抱著好彩頭籃子，另一手抱著花，而祝賀詞則都在議員們手上，李四川兩手什麼都沒有拿。

