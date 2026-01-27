太太懷孕，老公想吐？醫師認證「是真的」 揭背後溫馨的生理變化

孕婦示意圖。取自Unsplash



老婆懷孕，老公卻開始想吐？醫師表示，這真的不是演戲！而是出現「擬娩症候群」，懷孕不只影響媽媽，有些準爸爸的身體也會默默一起參與。

兒科醫師吳昌騰23日在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文，表示自己突然接到好友打來的電話，對方焦急地說：「主任，我老婆才剛拿到媽媽手冊，結果我這幾天一直噁心、沒胃口……我是不是哪裡出問題了？」

「你沒有生病，也不是什麼大問題。這在醫學上其實有名字，叫做——擬娩症候群（Couvade syndrome）。」吳昌騰回覆並解釋，有研究發現，當另一半懷孕時，部分男性的荷爾蒙會出現變化，雌激素、孕激素上升，以及睪固酮下降。

吳昌騰表示，這些改變會影響大腦與腸胃系統，讓準爸爸真的出現噁心、想吐、食慾改變的感覺。這不是裝的，也不是心理作用，而是真實的身體反應。

常見的「準爸爸同感症狀」包括：噁心、乾嘔、胃酸逆；食慾不振，或突然特別想吃某些食物；腹脹、便秘，甚至體重跟著增加；睡不好、容易疲倦、情緒焦慮。

吳昌騰說，這些狀況多半在懷孕初期最明顯，等孕期進入穩定階段，也會慢慢緩解。提醒孕婦們，當另一半在乾嘔、沒胃口，先別急著笑他，因為那代表他的身體和心都著陪著妳一起迎接這個新生命，「是一位真正願意同甘共苦的隊友」。

