太太還是反對 李四川：是否參選交給新北市民決定

台北市副市長李四川2月底請辭，3月將投入新北市長選舉。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川昨天宣布將在3月投入新北市長選舉，是否已說服之前反對他參選的家人？李四川今(12)日表示，「太太還是反對」，「是有對不起她」，現在的形勢就是交給新北市民去決定。

李四川之前多次表示，太太跟家人都反對他參選，今天早上接受廣播節目主持人、前高雄市府團隊同事王淺秋專訪時，被問到太太對他參選的態度時，仍然表示，「太太從頭到尾反對，她不喜歡我去選舉，不喜歡選舉文化」。

李四川說，他本身不善選舉、不懂選舉，上台講話也沒辦法口才俐落，「我是做事的人」，默默做他認為對市民有幫忙的事。他說，工程人員做事如果做不到，就不能說，不然就會變成膨風(吹牛)，很不適合台灣的政治環境。

李四川坦言，太太不喜歡他參選，他也擔心太太有壓力而隱瞞一些事，「是有對不起她」，他也了解太太承受的壓力，現在的形勢，就交給市民去決定。

王淺秋接話說，「謝謝川嫂把川伯借給國家」，李四川隨即接話說「她沒有願意」。

