太夭壽！新北惡駕駛輾小狗「車底滾一圈」 心碎畫面曝

新北市三重區光復路二段16日上午發生疑似蓄意虐狗事件，一名駕駛先違規紅燈迴轉，隨後直接輾壓停在路上的小黑狗。後方民眾發現後不斷鳴按喇叭示警，指稱駕駛車窗全開卻無視提醒，車輛明顯晃動仍未停車，甚至拖行小狗，導致小黑狗再度遭後輪輾過。

新北三重驚見駕駛輾壓小狗，行車紀錄器曝光引爆眾怒。（ 圖／翻攝自 threads@kero_hao）

民眾將行車紀錄器畫面上傳至Threads，只見黑色轎車啟動後直接壓過小黑狗，狗隻被卡在輪胎下於車底翻滾一圈，過程中車輛劇烈晃動，駕駛卻踩油門離去。畫面最後，小黑狗艱難站起，四肢跛行、緩慢離開現場，畫面令人不捨。

影片曝光後引發網友強烈撻伐，質疑駕駛行為疑似故意，並呼籲應嚴懲、讓狗狗獲得治療。動保處表示，由於車牌影像模糊，暫無法確認肇事車主身分，已請警方調閱周邊監視器，將循線追查駕駛到案。

