太好笑也不行？中國網紅諷春晚1句「被斃掉」 48小時後影片遭火速下架

中國初代網紅始祖Papi醬（姜逸磊）近期在2026年春節期間，發布了一段名為《想像中的春晚導演組》的諷刺影片，精準戳中大眾對春晚年年「套路化」的不滿。然而，最戲劇化的發展發生在影片發布48小時後——該影片疑似因「太過真實」遭到全平台同步下架，讓中國網友感嘆，在影片中的台詞「太好笑了，斃掉」竟然在現實中真實發生。

五大痛點全踩中！從「硬塞網路梗」到「強行包餃子」

Papi醬在影片中分飾多角，模擬春晚導演組審片時的荒謬邏輯，密集諷刺了當前創作生態的五大死穴：

審核標準矛盾：節目太好笑會被批「缺乏正能量」，不好笑又被罵沒效果。 形式主義操弄：為了湊時長，將精心排練的長篇小品強行砍半，導致節奏全失。 生硬植入熱梗：脫離語境強行加入「跳樓機」等網路流行語，尷尬感十足。 專業大錯位：安排歌手演戲、相聲演員唱歌，只求流量不求專業。 套路化收尾：無論前面演什麼，最後全中國必須「強行包餃子」溫馨收場。

消失的48小時：全平台下架引爆「預言式藝術」

該影片於1月30日上線後，迅速在抖音、微博及B站引發瘋傳。但在2月初，所有官方連結突然失效，全平台同步「消音」。

下架舉動意外與片中台詞「太好笑了，斃掉」呼應，被全網戲稱為「預言式藝術」。支持者認為，下架操作恰恰坐實了片中諷刺的「解決提出問題的人」之思維，導致網友轉向群聊私傳影片，B站相關片段播放量不減反增。

網友正反論戰：是直擊積弊還是過度解構？

儘管大多數網民力挺Papi醬說出大實話，認為「掐頭去尾砍中間」「馬年找姓馬演員」等諷刺直擊行業病灶；但也有反對聲浪認為，該影片以偏概全，為了流量惡意貶低春晚團隊的努力，下架是為了保護創作環境免受過度解構。

這場風波不僅是Papi醬個人的創作危機，更引發了2026年關於「春晚為何越來越不好看」的集體討論。

