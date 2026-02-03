「太好笑了，斃掉」她吐槽央視春晚 影片爆紅！上線2天遭全網下架

Papi醬吐槽春晚審核制度的最新影片遭全網下架，反而引發更高關注。翻攝自微博



中國網紅Papi醬自2016年開始拍片，就以獨有的搞笑吐槽風格與變聲特效迅速在網路上走紅，因此被封為「第一網紅」，近年更成功轉戰綜藝節目。然而，她的影片有時會因吐槽時事題材引發爭議，近期發布一支諷刺央視春晚審查機制的短片《我想像中的春晚導演》，就在上線之後短短48小時內遭到全面下架，反而引起陸網熱烈討論。

Papi醬化身成春晚導演，模擬節目審核過程，5分多鐘的影片濃縮了觀眾多年來對央視春晚節目的吐槽與不滿。她在片中頻頻拋出「不好笑，斃掉」、「地域歧視太多了，斃掉」、「太好笑了這個！斃掉！一點正能量都沒有」、「這個不行呀」、「過幾天咱們再斃掉」等台詞，直指節目審查標準矛盾、笑點被壓抑的現象。

影片諷刺了節目時長遭到僵化控管的問題，一段原本17分鐘的小品，被要求壓縮至8分多鐘，導演組卻僅以「掐頭去尾、中間砍掉」輕描淡寫帶過，完全忽略內容邏輯與節奏連貫性。此外，Papi醬也在影片中描述，為了迎合年輕族群，春晚製作單位常常不論內容是否合適，強行植入早已過時的網路熱梗，反而讓節目顯得支離破碎。

Papi醬還在片中點出流量導向的亂象，包括藝人非專業跨界演出，歌手演小品、主持人硬蹭熱搜話題，只因流量高便被推上舞台；導演一句「讓他們再演兩次吧」，也被外界解讀為替那些反覆彩排、卻在開播前臨時遭撤換的節目發聲。至於為配合馬年主題，導演要求團隊想出創新的吉祥話，想了半天卻只想出「馬泥（money）」等尷尬詞彙，諷刺意味十足。

其中引發最多中國網友共鳴的橋段，莫過於Papi醬扮演的春晚導演，面對笑點密集、效果突出的作品，竟皺眉表示「太好笑了，斃掉」，反而選擇「正能量充足、好笑程度適中」的節目，荒謬程度讓不少網友看了直呼「過於寫實」。

最諷刺的是，Papi醬的這支影片疑因被認定為揭露春晚創作內幕的「風險內容」，目前已經遭到各大平台下架，宛如「太好笑了，斃掉」現實上演。

影片消失後，反而引起更多網友的關注和討論，有人就直言「看來是押中不少題了」、「春晚導演：被她說中了，斃掉」、「太小氣了，春晚就應該把這個梗接起來親自玩，那麼這屆春晚話題度絕對高，就那麼玻璃心，活該沒人看」；不過，也有另一派聲音認為影片單方面否定春晚工作人員的努力，不應以個別節目否定整體。

