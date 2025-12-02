太妍個人出道10週年推精選輯 「親向台粉問候」曝2首歌是遺珠
韓國女團少女時代隊長太妍2015年推出迷你專輯《I》以個人身份出道，迄今發行過許多膾炙人口的代表作品，今年迎來個人出道10週年為此推出紀念精選輯《Panorama ： The Best of TAEYEON》，挑選了在太妍推出的眾多歌曲中，於各時期、風格具有代表性的作品，可以綜觀過去十年活動的全貌。而太妍此次也特別向台灣粉絲捎來問候，親自分享solo出道十年的心情。
對於個人出道10週年，太妍表示很高興也很感謝，因為有粉絲的支持、喜愛和熱烈反應，才讓她能持續製作專輯，同時也是對未來十分期待的瞬間，平時嚴以律己不太稱讚自己的她，面對稱讚自己的要求，靦腆地誇自己「做得很好、辛苦了」，回顧過往10年時間，最令其記憶深刻的是所有籌備專輯的「充實時光」，與演唱會、發行專輯等展示成果的時候，對太妍來說都是彌足珍貴的瞬間。
《Panorama ： The Best of TAEYEON》收錄了太妍各時期的代表作，包含重新編排的2025 mix版本，由韓國搖滾樂團NELL主唱金鍾完為了太妍重新混音的〈Time Lapse (2025 Mix)〉，重新編曲由太妍一人詮釋的〈I (Solo Ver.)〉，以及新歌〈問候〉（Panorama），還有CD Only的〈Panorama〉Live版本，共24首歌曲。
主打新歌〈問候〉是首結合了生動的鋼琴旋律、合成器音效與狂放的吉他旋律的流行搖滾風格歌曲，歌詞講述向過去的時間和即將到來的日子傳達問候的內容，不僅回顧了太妍迄今走過的音樂旅程，也一同展望今後展開的另一個音樂世界。隨著歌曲中情感的堆疊，太妍穿梭於細膩與爆發力的歌聲，帶給聽眾深深的共鳴和情感宣泄。
太妍表示，主打歌〈問候〉是向過去的自己與未來的自己打招呼的故事，也是想著粉絲而誕生的歌曲，新歌MV還有能反映太妍和粉絲間關係的微妙亮點。被問及此次專輯是否有遺珠歌曲，因太難抉擇所以選了迷你三輯《Something New》的主打曲〈Something New〉和收錄曲〈Circus〉，對於接下來的10年，太妍覺得自己會以更加舒適、幸福的面貌出現在大眾面前，或展現對自己更加自信的模樣。
太妍紀念精選輯《Panorama ： The Best of TAEYEON》已在台數位發行。
更多中時新聞網報導
宋柏緯《絕勝》扮陳傑憲 自信99.9％像
蜜雪拍MV入戲深 打破酒杯險掛彩
保健》喉嚨卡卡咳不出 梅核氣作怪
其他人也在看
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 32 分鐘前 ・ 4
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 4
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 65
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 131
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 9
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 50
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 62
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
Netflix年末壓軸新劇《現金英雄》12/26上線！李俊昊變身「鈔能力」超級英雄！女神文佳煐特別客串演出！李彩玟、姜漢娜、金香起等卡司集結
年末將至，進入2025年最後一個月份，Netflix正式公開年末壓軸新劇《現金英雄》海報與預告！該劇由李俊昊搭檔金慧峻、金香起、金炳哲等卡司主演！該劇由《加油吧威基基》、《代理公司》的導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》的編劇李濟仁、全燦浩執筆。講述平凡公務員姜常雄（李俊昊 飾）獲得與金錢數量成正比的超能力，並用自己的薪水拯救世界，與超級英雄們共同守護普通人日常生活的故事！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 2 天前 ・ 22