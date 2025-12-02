太妍個人出道10週年推精選輯 「親向台粉問候」曝2首歌是遺珠

太妍歡慶個人出道10週年。（SM Entertainment提供）

韓國女團少女時代隊長太妍2015年推出迷你專輯《I》以個人身份出道，迄今發行過許多膾炙人口的代表作品，今年迎來個人出道10週年為此推出紀念精選輯《Panorama ： The Best of TAEYEON》，挑選了在太妍推出的眾多歌曲中，於各時期、風格具有代表性的作品，可以綜觀過去十年活動的全貌。而太妍此次也特別向台灣粉絲捎來問候，親自分享solo出道十年的心情。

對於個人出道10週年，太妍表示很高興也很感謝，因為有粉絲的支持、喜愛和熱烈反應，才讓她能持續製作專輯，同時也是對未來十分期待的瞬間，平時嚴以律己不太稱讚自己的她，面對稱讚自己的要求，靦腆地誇自己「做得很好、辛苦了」，回顧過往10年時間，最令其記憶深刻的是所有籌備專輯的「充實時光」，與演唱會、發行專輯等展示成果的時候，對太妍來說都是彌足珍貴的瞬間。

太妍推出紀念精選輯《Panorama ： The Best of TAEYEON》 。（SM Entertainment提供）

《Panorama ： The Best of TAEYEON》收錄了太妍各時期的代表作，包含重新編排的2025 mix版本，由韓國搖滾樂團NELL主唱金鍾完為了太妍重新混音的〈Time Lapse (2025 Mix)〉，重新編曲由太妍一人詮釋的〈I (Solo Ver.)〉，以及新歌〈問候〉（Panorama），還有CD Only的〈Panorama〉Live版本，共24首歌曲。

主打新歌〈問候〉是首結合了生動的鋼琴旋律、合成器音效與狂放的吉他旋律的流行搖滾風格歌曲，歌詞講述向過去的時間和即將到來的日子傳達問候的內容，不僅回顧了太妍迄今走過的音樂旅程，也一同展望今後展開的另一個音樂世界。隨著歌曲中情感的堆疊，太妍穿梭於細膩與爆發力的歌聲，帶給聽眾深深的共鳴和情感宣泄。

太妍期許自己在未來10年，能以更加舒適、幸福的面貌出現在大眾面前。（SM Entertainment提供）

太妍表示，主打歌〈問候〉是向過去的自己與未來的自己打招呼的故事，也是想著粉絲而誕生的歌曲，新歌MV還有能反映太妍和粉絲間關係的微妙亮點。被問及此次專輯是否有遺珠歌曲，因太難抉擇所以選了迷你三輯《Something New》的主打曲〈Something New〉和收錄曲〈Circus〉，對於接下來的10年，太妍覺得自己會以更加舒適、幸福的面貌出現在大眾面前，或展現對自己更加自信的模樣。

太妍紀念精選輯《Panorama ： The Best of TAEYEON》已在台數位發行。

