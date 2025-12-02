太妍熱門金曲一次聽到爽！solo十周年推新作品只為寵粉

【緯來新聞網】韓團「少女時代」太妍今年迎solo出道10周年，推出紀念精選輯《Panorama : The Best of TAEYEON》，挑選各時期、風格具有代表性的作品，可以綜觀過去十年活動的全貌。她也特別向台灣粉絲捎來問候，親自分享推出新作心情。

太妍對未來10年很有展望。（圖／SM Entertainment提供）

太妍表示很高興也很感謝，因為有粉絲的支持、喜愛和熱烈反應，才能持續製作專輯，同時也是對未來十分期待。全新精選專輯收錄新歌〈問候（Panorama）〉，以及各時期的代表性作品，包含重新編排的「2025 mix版本」、「CD Only」曲目等。



提到主打歌，是她向過去的自己與未來打招呼的故事，也是想著粉絲而誕生的歌曲，所以MV能反映太妍和粉絲的關係。對於接下來的10年，太妍自認會以更加舒適、幸福的面貌出現在大眾面前，展現更加自信的模樣。《Panorama : The Best of TAEYEON》一共24首歌曲，已於12月1日數位發行。

