太妍、然竣最愛！韓國優格冰淇淋來台灣了 韓星同款配料一次看

生活中心／賴俊佑報導

韓國優格冰淇淋品牌Yoajung台灣首店進駐台北小巨蛋。(圖／Yoajung提供）

追韓星必朝聖！韓國優格冰淇淋品牌Yoajung台灣首店進駐台北小巨蛋，1月17日正式開幕，主打低卡、健康深受韓星、韓團成員、人氣舞者喜愛，粉絲可自行選配料跟本命吃同款冰，因此被稱為「愛豆優格冰」，韓星最愛配料台灣也能吃到；另外，以「倒杯不灑」爆紅的DQ冰淇淋推出新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」，是招牌開心果口味的濃郁升級版。

Yoajung目標5年內全台展店30家。(圖／Yoajung提供）

韓國人氣優格冰淇淋來台灣了！

Yoajung台灣品牌方表示，看準演唱會經濟、韓團應援文化，因此台灣首店進駐台北小巨蛋，目前已開始洽談韓星來台開唱的冰品應援，粉絲憑小巨蛋演唱會門票來消費也可享95折優惠，接下來展店會以捷運大站或百貨為主，並達成北、中、南都有分店布局。

Yoajung優格冰淇淋以純淨優格為基底，口感介於雪酪與冰淇淋之間，必吃組合推薦包括以天然蜂巢蜜與穀物組合的「Yoajung Signature」、香脆焦糖香蕉「烤蕉糖 Yoajung」，加入滿滿水果的「甜柚Yoajung」、「哈味起司Yoajung」，以及色彩繽紛的「彩虹Yoajung」、「焦糖派對Yoajung」。

Yoajung台灣首店推店「Yoajung Signature」、「烤蕉糖 Yoajung」和「優格草莓優冰飲」。(圖／Yoajung提供）

韓星最愛配料公開！和本命吃同款冰

粉絲也可以自行選水果、大塊蜂巢蜜、穀物脆片等多款嚴選配料，跟本命吃同款冰，韓星最愛配料公開：

太妍：香蕉、藍莓、草莓pop pop、香果圈、巧克力圈、蜂巢蜜

NCT WISH SAKUYA：蜂巢蜜、草莓、Granola Plus

BOYNEXTDOOR明宰鉉：巧克力脆殼、巧克力圈、Granola Plus

RIIZE李炤熙：巧克力脆殼、草莓、起司小方塊

TXT然竣：巧克力脆殼、葡萄柚、蜂巢蜜

Yoajung台灣限定「草莓優冰飲」結合優格冰淇淋與草莓牛奶，輕甜好喝；慶祝Yoajung 台灣首店1月17日盛大開幕，推出期間限定活動，來店消費即贈Yoa角色扇子一支（數量有限，贈完為止），單筆消費滿 500元贈Yoa限量壓克力鑰匙圈一個（數量有限，贈完為止）。

DQ 2026年首發新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」(圖／DQ冰淇淋提供）

DQ 冰淇淋新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」

美國冰淇淋品牌 Dairy Queen，2026年首發新品「杜拜巧克力開心果暴風雪」，選用比利時巧克力醬混合甜筒脆餅與滿滿開心果碎，表面淋上特調開心果醬，以三重層次演繹杜拜巧克力的獨特魅力。

即日起至 1 月 23 日，每天 11:00 至 12:30，購買標準杯及其以上暴風雪，就能獲得一次轉盤機會，並贈送轉盤數字對應球數的冰淇淋！展開「加倍滿足」的 2026 年！

Dairy Queen品牌表示，2025年11月在台北開幕後受到廣大消費者的喜愛，以「倒杯不灑」在社群掀起打卡風潮，每日賣出近千杯冰淇淋，暴風雪系列熱銷口味為開心果、oreo、薄荷巧克力、草莓起司，其中招牌品項「開心果暴風雪」佔整體銷售杯數將近 4成。

Dairy Queen奶昔系列也深受台灣人喜愛，熱銷口味依序為酪梨優格、草莓，品牌表示今年奶昔系列還會有新口味登場，今年展店以百貨、商場店為主。

